14:01 Uhr

In Merching: Autoscheibe mit Bierflasche eingeschlagen

Ein 24-Jähriger parkt vor der Mehrzweckhalle in Merching sein Auto. Als er ein paar Stunden später zurückkommt, ist die Heckscheibe zerstört.

Die Heckscheibe eines geparkten Autos hat in Merching in bisher unbekannter Täter eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, veranstaltete am Samstagabend der Burschenverein seine Nikolausfeier. Ein 24-jähriger Friedberger stellte gegen 21 Uhr sein Auto auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle ab. Als er kurz nach Mitternacht nach Hause fahren wollte, fand er seinen Wagen beschädigt vor. Ein Unbekannter hatte die Scheibe wohl mit einer Bierflasche zerstört. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Friedberg unter 0821/3231710.

Themen Folgen