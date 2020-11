vor 33 Min.

In Merching findet die Bürgerversammlung diesmal online statt

Weil die Corona-Pandemie eine Versammlung im großen Rahmen nicht möglich macht, geht Bürgermeister Helmut Luichtl neue Wege.

Von Christina Riedmann-Pooch

Nicht einfach hatten es sich Bürgermeister Helmut Luichtl und Geschäftsführer Rainer Fieber mit der Absage der Bürgerversammlung 2020 gemacht – doch das Risiko und die Auflagen um Covid-19 hätten die Entscheidung letztlich erzwungen. Deshalb haben sie sich für eine ungewöhnliche Lösung entschieden.

Die Statistik in Merching 1 / 3 Zurück Vorwärts Einwohnerzahl (Stand 29.10.2020) Gesamt 3271 (2019: 3261) Merching 2972 (2019: 2970) Steinach 211 (2019: 204) Hochdorf 88 (2019: 87)

Sterbefälle : 21, davon 6 in Merching beurkundet Geburten : 43 Eheschließungen: 19, 3 Paare sind noch im Jahr 2020 angemeldet



Gewerbesteuer: Zahlen liegen noch nicht vollständig vor, bisher: 700.000 Euro (2019: 1.309 500), Gewerbesteuerumlage: 70. 000 Euro (2019: 75 000) Einkommensteuerbeteiligung: 2.000 000 Euro (2019: 2.201.300 Euro) Schlüsselzuweisung: 605.500 Euro (2019: 518.800 Euro) Kreisumlage: 1.711 000 Euro 2019: 1. 562 700 Euro) Grund- und Mittelschulverbandsumlage: 456.5000 Euro (2019: 372.500 Euro) Schuldenstand: 339.000 Euro (2019: 357.000 Euro)

Die Corona-Pandemie bedeutete für Merching Einnahmeausfälle in vielen Bereichen, darunter die Umsatzsteuerbeteiligung, Nutzungsgebühren und die Einkommen- und Gewerbesteuer. Zusätzlich fielen auch Mehrausgaben für Schutzmaßnahmen an. Diese Einnahmeausfälle werden aber erst aufgrund der zeitversetzten Berechnung, in den nächsten Jahren spürbar werden.

Die Schlüsselzuweisung ist im Jahr 2020 mit rund 600.500 Euro im Vergleich zum Vorjahr (518.000 Euro) deutlich angestiegen. Besonders erfreulich sind auch der weiterhin sinkende Schuldenstand und die gut gefüllte Finanzkasse, die mit gut 4,5 Millionen Euro im Plus liegt.

Rückblickend hatte die Gemeinde finanziell einiges zu stemmen: Ganz oben auf der Liste stand der Parkplatz am Mandichosee, bei dem neben der Höhenbeschränkung auch zusätzliche Parkplätze geschaffen werden konnten. Das Feuerwehrhaus in Steinach wird bis zum Jahr 2021 fertig gestellt werden, aktuell wird vor allem der Innenausbau voran getrieben.

Glasfaser für die Merchinger Bürger

Die Bayernwerk Highspeed Initiative, die noch bis zum 30.11.2020 läuft, soll die Gemeinde besonders auch in Corona-Zeiten mit einer optimalen Glasfaseranbindung fit für die Zukunft machen. Bürgermeister Helmut Luichtl wurde von den Bayernwerken informiert, dass die erforderlichen 35 Prozent zwar noch nicht erreicht wären, das Interesse an der Aktion zeige aber eine positive Tendenz.

Stolz ist man in der Gemeinde auch auf den zügigen Ausbau des Dachgeschosses der Kinderkrippe: Dadurch sind neue Räumlichkeiten für eine zusätzliche Gruppe in der Kinderkrippe für 15 Kinder auf einer Fläche von 155 Quadratmetern entstanden. Am Nordgiebel entstand eine neue Stahltreppe für die Evakuierung der Kinder im Notfall sowie ein neues Mülltonnenhaus.

Auch das Hochwasserrückhaltebecken konnte im Oktober nach gut zweijähriger Bauzeit fertig gestellt werden: Mit einer maximalen Dammhöhe von 5,3 Meter, einer Dammlänge von 720 Meter und einem Dammvolumen von 55.000 Kubikmeter soll sie nun vor allem gefährdete Bereiche in Mering schützen.

Allerdings warten auf Merching zahlreiche Projekte und Ausgaben – etwa die Sanierung des Rathauses: Die Räumlichkeiten sind nicht nur zu klein, sondern auch die Bausubstanz, die aus den 1880er-Jahren stammt, wird zunehmend sanierungsbedürftig: Im Gemäuer und auch im Dach wird dies besonders deutlich. Derzeit läuft laut Geschäftsführer Rainer Fieber die Grundlagenermittlung für die Räumlichkeiten und die baurechtliche Abklärung.

Der Ausbau der Haupt- und Landsberger-Straße soll - wie schon lange angekündigt und vorbereitet- voraussichtlich 2022 starten. Geplant ist nicht nur der Straßenausbau innerorts. Der Geh- und Radweg soll aus Sicherheitsgründen bis zur Abzweigung nach Brunnen geführt werden.

Ortsverbindungsstraße nach Unterbergen schreitet voran

Weit voran geschritten sind die Arbeiten beim Kreisverkehr an der Ortsverbindungsstraße Unterbergen-Mering samt Radweg Richtung Unterbergen. Voraussichtlich bis 18. Dezember soll die Straße wieder frei gegeben werden.

Wieder auf dem Plan steht die Grund- und Mittelschule: Dort steht der Erweiterungsbau samt Mensa auf dem Programm. Derzeit ist die Eingabeplanung in Vorbereitung. Für die Schüler soll an der Westseite ein Erweiterungsbau entstehen. Die Planungen werden auch die Nordseite des bestehenden Gebäudes betreffen: Hier wird eine Mensa mit Essensausgabe und Küche entstehen.

Auch für die kleinen Merchinger wird im Moment eine Bedarfsermittlung vorgenommen: Eine Prognose soll die künftigen Kinderzahlen errechnen. So soll die Entscheidung, ob und wie die Neuerrichtung eines Kindergartens erfolgen wird, klarer werden.

Die Kubat-Insel, die nach dem Sturm im Herbst 2018 neu angelegt werden sollte, hat inzwischen Wege bekommen. Im Frühjahr wird sie neu bepflanzt und auch der Pavillon soll aufgestellt werden. Auch Christian Failer von den Freien Wählern hofft, die Kneipp-Anlage im kommenden Jahr einrichten zu können. Denn wegen Covid-19 mussten auch die Freien Wähler von ihrem Plan abweichen: Eigentlich hätte die Gruppierung das Projekt bereits in diesem Sommer umsetzen wollen.

Die Begrünung und Neuanlage der Kubat-Insel wird im kommenden Frühjahr fortgesetzt. Bild: Christina Riedmann-pooch

Bis Ende des Jahres wird die Broschüre für Merching neu aufgelegt. Enthalten sind darin unter anderem Kontaktdaten zu Vereinen mit Ansprechpartnern und Angebot.

Eine Umstellung bedeutet die Corona-Krise seit März vor allem für die Dienstleistungen im Rathaus: Man habe aber dafür mit dem Onlineangebot für viele Dienstleistungen entgegengewirkt, der auch noch erweitert werden soll, unterstreicht Bürgermeister Helmut Luichtl. Jederzeit sei zu den üblichen Öffnungszeiten telefonisch, via Mail oder auch eine persönliche Terminvereinbarung mit der Verwaltung möglich. Das Angebot umfasse auch ausdrücklich Wortmeldungen, die sonst in der Bürgerversammlung zur Sprache gekommen wären. Manuela Findl und Katharina Müller stehen hier als Ansprechpartner zur Verfügung (Tel. 08233/7441-20)

Wenige Veranstaltungen konnten seit März 2020 stattfinden. Auch der beliebte Merchinger Advent, mit dessen Erlös im vergangenen Jahr wieder eine Familie in der Gemeinde Merching unterstützt werden konnte, muss coronabedingt ausfallen. Dafür war etwa das kleine Standkonzert des Musikvereins Merching im Oktober ein kleines Zeichen, dass das kulturelle Leben nicht ruht: Auch wenn sehr viel abgesagt werden müsse – einen kleinen Hoffnungsschimmer in Form der Kerzenlichtstunde am 4. Advent will man sich bis Ende November offen halten.

Kontakt zur Gemeinde Merching (08233/7441-20) oder manuela.findl@gemeinde-merching.bayern.de und katharina.mueller@gemeinde-merching.bayern.de

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen