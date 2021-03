vor 49 Min.

In Merching gibt es jetzt eigene Schulmasken mit Logo

Plus Warum Merchinger Schülern das Maskentragen sogar ein bisschen Spaß macht, es der Umwelt guttut - und warum sich der Augsburger Zoo bald über eine Spende freuen kann.

Von Christina Riedmann-Pooch

An der Merchinger Grund- und Mittelschule haben sich die Kinder mittlerweile an das so wichtige, aber manchmal doch lästige Maskentragen gewöhnt - doch seit Kurzem macht es sogar Spaß! "Sollen es denn die Masken mit Kirschen sein, die mit dem blauen Muster – oder doch lieber die mit den Regenschirmen?" – Drittklässlerin Paula, die für sich und ihre Freundin "Doppelgänger-Masken" aussucht, hat die Qual der Wahl: Denn eine Gruppe fleißiger Schüler, Eltern und Lehrer hat aus der Vorschrift eine tolle Aktion gemacht und bunte Masken mit Schullogo entworfen und hergestellt.

Seit Kurzem können die Schüler nun diese Masken erwerben. Nicht umsonst bekam die Schule Anfang des Jahres ganz offiziell die Auszeichnung "Umweltschule in Europa – Internationale Nachhaltigkeitsschule" für dieses Schuljahr verliehen. Die Idee zu der jüngsten Aktion hatte Lehrerin Sabine Stepper Anfang des Schuljahres: Sie war nicht glücklich darüber, dass so viele Einwegmasken verwendet werden mussten. Mit Werklehrerin Michaela Meesmann, die sich sehr dafür eingesetzt hatte, dass die Grund- und Mittelschule Merching Umweltschule werden konnte und nun auch bleiben wird, hatte sich schnell eine Projektleiterin gefunden. Weitere tatkräftige Nähbegeisterte und kreative Kolleginnen waren schnell mit im Boot: Denn um den Titel "Umweltschule" zu behalten, müssen im Jahr mindestens zwei Projekte vorgewiesen werden, die das umweltschonende "Selbermachen" und "Upcycling" in einer möglichst großen Schulfamilie leben und umsetzen.

Maske mit Logo stärkt Zusammengehörigkeit an Merchings Schule

Komplettiert wurde das "Maskenteam" schnell durch elf Eltern, Schüler und Schülerinnen, die in ihrer Freizeit zu Hause Masken entwarfen und nähten: Noch vor dem Lockdown im Dezember waren in Heimarbeit innerhalb von vier Wochen über 250 Masken hergestellt. Zu minimalen Kosten - denn auch Material von Stoff bis hin zu Bändern wurde großzügig gespendet. Ohne Vorgaben entstanden Masken so individuell wie die Schülerinnen und Schüler der Schule selbst: Piraten, Blümchen, Weltraummotive oder einfach trendy Muster.

Grundschülerin Sarah Halbritter war eine der eifrigen Näherinnen, die zu Hause für andere Masken herstellte. Bild: Halbritter

Perfekt machten die Masken noch zwei Lehrerinnen: Carmen Lubetzki und Martina Greisl entwarfen gemeinsam ein Logo für die Schule, das nun jede Maske ziert und mithilfe einer Freundin in mühevoller Kleinarbeit geplottet und aufgebracht wurde. Das gelungene Projekt um die "Schulmaske", die den Schülern noch ein Stück mehr Zusammengehörigkeitsgefühl verleiht, freut die Schulleitung um Renate Janovsky sehr. Für Lehrerin Sabine Stepper ist es ganz besonders, dass die Masken von den Eltern und Schülern selber kommen. Michaela Meesmann, weiß, dass viele nicht die Zeit oder das Geschick haben, um sich eine umweltbewusste Maske für die Schule nähen zu können.

In der Einrichtung besteht für die Kinder Maskenpflicht. FFP2-Masken müssen die Schüler jedoch nicht tragen. Die Lehrerin ist allen Beteiligten für die gelungene Umsetzung dieses Projekts dankbar und hätte die Maske selbst sehr gerne mit Stolz getragen - aber im Moment ist für Lehrkräfte dieses Maskenmodell nicht vorgesehen. Sie plant schon das nächste Projekt für und mit den Kindern und hofft, dass es Corona-bedingt umgesetzt werden könne. Doch zunächst soll mit dem Erlös der Masken etwas Gutes getan werden: In Absprache mit der Schulleitung wird das Geld dem Augsburger Tierpark gespendet. Vielleicht ist es ja bald wieder möglich, samt Maske dorthin einen tierisch guten Ausflug zu machen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen