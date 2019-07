vor 20 Min.

In Merching soll es ein Solarfeld geben

Dafür ist aber eine Änderung des Flächennutzungsplanes notwendig. Auch andere Bauvorhaben und Sanierungsprojekte beschäftigen die Räte

Von Christina Riedmann-Pooch

Südlich von Merching will die Energie Merching GmbH zwischen Bahngleisen und Paar auf einer Fläche von 1,6 Hektar eine Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von 750 kWp (die Abkürzung steht für „Kilowatt peak“ und damit wird die Leistung einer Photovoltaikanlage unter genormten Bedingungen angegeben) errichten.

Dazu bestand auf dem Gebiet, das sich in einem Korridor mit 110 Metern Breite entlang der Bahntrasse Augsburg-Weilheim befindet, kein Baurecht für Anlagen dieser Art. Die Bahnhofstraße liegt etwa 430 Meter davon entfernt, 250 Meter weiter befindet sich die nächstgelegene Bebauung an der Landsberger Straße. Einstimmig sprach sich der Rat für die Umwidmung des Geländes sowie die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden aus.

So wird dazu etwa die Bahn überprüfen, dass der Führer im Triebwerkswagen des Zuges nicht geblendet wird.

Dies sei aber, so Rainer Brahm, der als Sachverständiger der Firma TB Markert das Vorhaben vorstellte, nicht zu erwarten. Ebenfalls sei auch davon auszugehen, dass es keine störenden Reflexionen für Flugzeuge geben werde. Aus astronomischen Gegebenheiten sei ohnehin eigentlich der Einfallswinkel der Sonne in den Wintermonaten als kritischer anzusehen - wenn es Reflexionen für Anwohner geben könne, dann in diesem Zeitraum. Allerdings sei dies durch den Gehölzsaum an der Paar als eher unwahrscheinlich anzusehen. Als maximale Oberkante wurde die Modulhöhe mit drei Metern angegeben, dies würde auch für Trafostationen gelten. In der Regel sei die Höhe der einzelnen Elemente bei einer Anlage dieser Art, die als eher kleineres Solarfeld einzustufen ist, mit etwa 80 Zentimetern zu erwarten. Der Neigungswinkel, der in West-Ost-Richtung ausgerichtet sein soll, ist mit 15 bis 20 Grad geplant.

Etwa alle drei Jahre muss Merchings Brunnen gereinigt werden: Im Wechsel werden eine biologische und eine chemische Regenerierung durchgeführt. Die aktuelle Reinigung wurde für das wirtschaftlichste Angebot in Höhe von 36 000 Euro vergeben.

Eine ehemalige Kiesabbaufläche soll mit Aufforstung, dem Anlegen eines Wildgrasbiotops und zweier Feldrainbiotope auf Merchinger Flur bis 31. Dezember 2020 renaturiert werden, auf dem benachbarten Flurgrundstück darf in Zukunft weiter Kies abgebaut werden. Diesem Antrag der Firma Greif gab der Merchinger Gemeinderat einstimmig statt. Mitglieder des Rates beantragten, noch einmal darauf hinzuweisen, bei einer starken Verschmutzung der Straße auf die Reinigungspflicht hinzuweisen sowie auf die Vereinbarung, die Bankette zu pflegen. Außerdem wurde angeregt, die seit 1999 geschlossene Sondernutzungsgebühr zum Gebrauch der Gemeindeverbindungsstraße von Brunnen zur Staatsstraße im gegenseitigen Einvernehmen anzupassen.

Auch die politische Gemeinde wird den aus Merching stammenden Priester Alois Roßmanith zu seinem 50-jährigen Jubiläum ehren. Er habe immer noch zahlreiche Kontakte in Merching: Oft zelebriert dieser in Merching auch die Abendmesse am Donnerstag, zu der auch immer gerne ehemalige Klassenkameraden Roßmaniths stoßen.

Die Jugenddisco, die seit November 2017 zweimal jährlich stattfindet, wird auch finanziell vom Merchinger JuKi Verein unterstützt. Nach Vorliegen der Abrechnung kann der Zuschuss in Höhe von 232,87 Euro gebucht werden.

