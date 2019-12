vor 6 Min.

In Merching und Steinach soll neues Bauland entstehen

Noch sind weitere Planungen nötig, bevor in Merching und Steinach die Bagger anrollen können.

Von Christina Riedmann-Pooch

Bereits vor zwei Jahren hatte die Gemeinde Merching Grundstücke für künftiges Bauland erworben, vor drei Jahren kamen weitere Anteile hinzu (wir berichteten).

Jetzt startete der Rat das Verfahren für die Planungen: Bebauungspläne, die sich an zusammenhängende Ortsteile anschließen und eine Grundfläche von insgesamt 10.000 Quadratmeter nicht überschreiten, können bis zum Ende des Jahres ohne Umweltprüfung und ohne artenschutzrechtliche Ausgleichsverpflichtung aufgestellt werden.

Bauwerber müssen in Merching und Steinach noch Geduld haben

Dabei handelt es sich in Merching um eine Fläche von etwa einem Hektar, die sich an das Ortsgebiet in östlicher Richtung am Ausgang der Steinacher Straße rechts Richtung B2 anschließt. In Steinach erwarb die Gemeinde eine Fläche von etwa 0,3 Hektar, die sich beidseits der Bacherlehstraße im Osten des Ortsteils Richtung Hochdorf befindet.

Das Verfahren werde gut sechs bis neun Monate in Anspruch nehmen, danach könne man die Pläne erst konkretisieren, erklärte Geschäftsführer Rainer Fieber nach Rücksprache. Künftige Bauwerber müssen deshalb noch etwas Geduld haben, bis dies tatsächlich Bauplätze werden.

