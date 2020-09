12:00 Uhr

In Merchings TSV-Gaststätte wird das Angebot erweitert

Plus Der Pächter Osman Kocak hat in der Sportgaststätte in Merching einen Koch angestellt. Nun gibt es am Wochenende neue Gerichte.

Von Christina Riedmann-Pooch

Trotz der Corona-Krise sind die neuen Pächter der Merchinger TSV-Sportgaststätte mit dem Zuspruch der Gäste zufrieden. Anders als bei seinen Vorgängern und vielen Gastronomen, die um ihre Existenz kämpfen, scheint es bei Osman Kocak besser zu laufen.

Nach drei Monaten kommt er zu folgender Einschätzung: Die Gäste nahmen sein Angebot mit Getränken, kleinen Speisen, Kaffee und Kuchen von einem Meringer Bäcker bestens an. Die Stammtische kämen wieder gerne, und weitere seien herzlich willkommen, sagt Kocak. „Ich bin ein bunter Hund. Wo ich bin, kommen die Leute nach“, meint er.

Sportgaststätte in Merching: Besucher werden mit Schweinsbraten überrascht

Deshalb plant er weiter: Als vor Kurzem an einem Wochenende beim TSV mehrere Freundschaftsspiele stattfanden, überraschte er seine Gäste mit Schweinsbraten und Knödeln. Seit Kurzem verstärke ein Koch insbesondere am Wochenende das Team, was von den Gästen beim ersten Test begeistert angenommen worden sei: Die Spieler hätten auch ihre Frauen nachgeholt, der letzte Schweinsbraten sei gegen halb zehn in den Ofen geschoben worden.

Osman Kocak konnte sich am Eröffnungstag über einen sehr gut besuchten Biergarten freuen. Bild: Christina Riedmann-Pooch

Seit 25 Jahren kennen sich der Koch und Kocak, und beide würde verbinden, dass sie primär deswegen den Job machten, weil er ihnen einfach Spaß mache. Seinen Namen möchte der Koch nicht verraten, das sei in der Branche so üblich, wenn man wechselt, sagt er. Aber er sei seit mehr als 40 Jahren als Koch aktiv – unter anderem in Bad Tölz, Füssen und am Hopfensee in einigen guten Häusern. Zudem sei er als Hotelchef und in der Beratung tätig gewesen. Sein Credo: Er koche alles selbst, ohne Zusätze – Suppen und Soßen setze er selbstverständlich selbst an.

Besonders Freude mache es ihm, wenn Kocak spontane Wünsche seiner Gäste weitergebe – und er dann spontan darauf reagieren könne. Ein Beispiel: Ein Gast bestellte eine Käsesemmel. Die war zwar nicht da, aber mit den Zutaten, die es gerade in der Küche gab, wurde das Landhaus-Sandwich geboren – und sofort mehrfach angefordert.

Currywurst mit Käsespätzle in der Sportgaststätte des TSV Merching

Den „Renner“ in der Sportgaststätte hielt der kreative Koch jedoch zunächst für einen Scherz, als der erste Bon bei ihm eintrudelte: Currywurst mit Käsespätzle, erzählt er lachend und kopfschüttelnd. Aber weil das so oft bestellt werde, bereite er es eben genau so zu. Für die kommenden Wochenenden hat er sich neben der kleinen Karte wechselnde Gerichte ausgedacht: Zigeunerschnitzel, Tellersulz oder Nackensteaks vom Grill etwa. Auch die Dessertkarte hat er erweitert: gefüllte Orangen, Tiramisu oder Cassata. Natürlich koche er auch für Geburtstage, Leichenschmäuse oder Kommunionsfeiern.

Osman Kocak gefällt es, wenn seine Gäste zufrieden sind, und zeigt sich dabei ebenfalls sehr einfallsreich. Wenn mal nicht auf dem Platz gespielt wird, kann das Fußballherz trotzdem höherschlagen. Bei Kocak gibt es internationale Fußballübertragungen und Bundesligaspiele zu sehen. Zudem bietet er die Möglichkeit, Radikaldarts zu spielen, auch ein Kicker und Brettspiele stehen bereit, und wer etwa den Junggesellinnenabschied feuchtfröhlich mit Trinkspielen begehen will, kann die Finca mieten.

„Jede kleine Änderung ist den Gästen willkommen“, weiß er. „Es gibt nichts, was es nicht gibt – die Zufriedenheit der Gäste ist das A und O“, betont er und fügt hinzu: „Jetzt ist wieder Leben in der Sportgaststätte.“

