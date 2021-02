vor 18 Min.

In Mering eröffnet eine Corona-Schnellteststation

Plus Um vielen Menschen einen Corona-Schnelltest zu ermöglichen, wird auch im südlichen Landkreis eine Teststation eingerichtet. Das BRK Mering übernimmt die Organisation.

Von Eva Weizenegger

"Wir freuen uns, dass wir das so schnell und unkompliziert realisieren können", sagen Daniel Stöckl und Marco Petri vom BRK Mering. Als das Landratsamt Aichach-Friedberg sich dazu entschied, die Teststationen weiter auszubauen, war für die Meringer Rotkreuzbereitschaft schnell klar: "Da helfen wir." Innerhalb weniger Tage stemmten sie die Organisation für eine Teststation. "Gemeinsam haben wir uns überlegt, welches Equipment wir benötigen und haben die technische Ausstattung sowie das notwendige Mobiliar organisiert", schildert Petri.

In Absprache mit der Gemeindeverwaltung wurde das Untergeschoss der Mehrzweckhalle als geeigneter Raum gefunden. Zur Registrierung steht der Sitzungssaal im Obergeschoss zur Verfügung. Die ersten Tests beginnen am Sonntag, 28. Februar, von 15 bis 17 Uhr.

Corona-Teststation in Mering: BRK übernimmt Organisation

Bis auf Weiteres wird jeweils dienstags von 17 bis 19 Uhr und sonntags von 15 bis 17 Uhr getestet. Am Dienstag, 2. März, findet einmalig ein Testtermin am Vormittag von 9 bis 11 Uhr statt.

Antigen-Schnelltests sind nun auch in der Teststation in Mering möglich. Bild: Winfried Rein (Symbolfoto)

Petri und Stöckl sind froh, dass sie genügend Ehrenamtliche ihrer BRK-Bereitschaft gefunden haben, die die Testungen übernehmen. "Momentan klären wir noch, ob diesen Helfern eine Corona-Impfung zur Verfügung gestellt wird", sagt Petri.

"Das war keine Frage, dass wir natürlich sofort alles möglich machen, um eine Teststation in Mering realisieren zu können", sagt Bürgermeister Florian Mayer. Man habe bereits gute Erfahrung bei den Blutspendeaktionen gemacht und sich deshalb für die Räume in der Mehrzweckhalle gemacht. "Ins Untergeschoss gelangen auch Personen zur Testung, die körperlich eingeschränkt sind", so Mayer.

Bei positivem Schnelltest ist Heimisolation notwendig

"Wir testen mit den sogenannten Antigen-Schnelltests", erklärt Marco Petri. Diese zeigen ein schnelleres Ergebnis als der PCR-Test, der nach wie vor an der Teststation in Aichach vorgenommen und danach zur Auswertung an ein Labor gesandt wird. "Wer bei dem Schnelltest ein positives Ergebnis hat, der muss jedoch sofort in die sogenannte Heimisolation und zusätzlich diesen PCR-Test machen", schildert Petri die weitere Vorgehensweise.

Testen können sich Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren, mit und ohne Krankheitssymptome. "Wir haben uns darauf verständigt, dass eine Testung bei kleineren Kindern nicht so geeignet ist, weil der Nasenabstrich doch eine gewisse Belastung ist", so Petri. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Tests sind kostenlos. Die Registrierung erfolgt im Sitzungssal. "Die Helfer sagen dann wie es weiter geht", so Petri. Zur Anmeldung muss ein gültiger Personalauweis oder Reisepass mitgebracht werden. "Die Auswertung des Tests dauert etwa 15 Minuten", so Daniel Stöckl und Marco Petri. "Mit Registrierung und dem organisatorischem Drumherum sollten die Testwilligen also mindestens 30 Minuten einrechnen - je nach Andrang eventuell auch etwas mehr." Direkt im Anschluss bekommen die Getesteten eine Bestätigung über das Schnelltest-Ergebnis. Petri und Stöckl weisen darauf hin, dass in der Teststation die FFP-2-Maskenpflicht gilt.

