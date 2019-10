vor 50 Min.

In Mering gibt es Rübengeister statt Halloween-Kürbisse

Der Obst- und Gartenbauverein Mering lässt einen alten Brauch wiederauferleben.

Von Manuela Krämer

„Der schöne Zahn ist abgebrochen, was machen wir jetzt?“, fragt Maxi. „Dann brauchen wir einen Plan B“, antwortet Nathalie Hieble und lacht über den zahnlosen Rübengeist ihres Sohnes.Warum sie mit ihren drei Kindern aus Mering Sankt Afra an die Vereinshütte in der Leonhardstraße gekommen ist? „Weil das Rübenschnitzen mal etwas Anderes ist“, findet sie. So sieht das auch die Vorsitzende Obst- und Gartenbauvereins, Regina Martin: „Jedes Jahr haben wir Kürbisse gemeinsam verziert, heuer möchten wir eine alte Tradition wieder aufleben lassen.“ Ursprünglich handelte es sich beim Rübenschnitzen um den heimischen Lichterbrauch aus der Erntezeit. In den vergangenen Jahren wurde er vom ähnlichen amerikanischen Brauch „Halloween“ abgelöst. Ob Rüben- oder Kürbisfratze, beide sollen in der dunklen Jahreszeit die bösen Geister vertreiben.

Runkelrüben wurden für Aktion in Mering extra angepflanzt

Doch zum Schnitzen geeignete Runkelrüben aufzutreiben, sei gar nicht so einfach gewesen, weil kaum noch Futterrüben gezüchtet würden, sagt Regina Martin. „Einen Teil unserer Rüben hat Willi Gaisbauer extra für unseren Verein angebaut. Doch die sind sehr klein geworden“, sagt Vereinsmitglied Alois Laaber. So wurden noch zusätzliche, größere Rüben von einem Landwirt aus Graben „importiert“.

Ein kleines Comeback erlebt die Feldfrucht derzeit nicht nur als Rübengeist, sondern auch in der Rinderzucht. In Norddeutschland wird der Saft der Runkelrübe sogar als Hausmittel gegen Husten und Halsbeschwerden eingesetzt. Weil sie weicher als Zuckerrüben seien, eigenen sich die orangefarbenen Runkeln besonders gut zum Aushöhlen. Doch zuerst muss die Erde abgewaschen werden. Lea-Marie tut dies mit viel Leidenschaft. Gemeinsam mit der Oma und Cousin Erik, schnitzt sie wenig später an einem „Rübenhasen“.

Mit viel Geschick entstanden aus Rüben „gespenstische“ Gestalten. Die Fratzen der Rübengeister sollen in der dunklen Jahreszeit böse Geister vertreiben. Bild: Manuela Krämer

Daneben bereitet Landwirt Josef Hanrieder geduldig die größeren Exemplare mit der Bohrmaschine und einem Hufmesser vor. Lilli hat sich auf die kleinen Rüben spezialisiert. Eine nach der anderen höhlt sie souverän mit einem handlichen Akkuschrauber aus. „Das macht Spaß. Vier Stück habe ich schon für meine Geschwister geschnitzt. Die Geister kommen alle bei uns vor die Haustür“, erklärt die Zehnjährige begeistert. Begeistert von der Aktion zeigte sich auch das Kamerateam von Augsburg TV. Sie kenne den Brauch noch aus ihrer Kindheit, sagt Moderatorin Anna Singer. So schaffen es die Meringer Rübengeister sogar in die Sendung „Im Wittelsbacher Land“.