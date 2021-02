18:10 Uhr

In Mering gibt es jetzt Homeschooling auch für Hunde

Mit seinem Rauhaardackel Fonsi bringt Hundecoach Andi Zwiselsberger spezielle Übungen via Handykamera seinen Kunden näher.

Plus Der Meringer Hundeexperte Andi Zwiselsberger bietet im Lockdown ein ungewöhnliches Angebot für Hunde und ihre Halter.

Seit Wochen ächzen Kinder, Eltern und Lehrer beim Homeschooling. Nun soll es auch für Vierbeiner und ihre Herrchen digitale Lektionen geben. Statt Rechnen und Grammatik geht es bei den tierischen Schülern jedoch eher um grundsätzliche Verhaltenstugenden - wie etwa Stubenreinheit. Anleitungen dazu gibt es von Andi Zwiselsberger und seinem Rauhhaardackel Fonsi aus Mering.

Der 35-jährige Hundetrainer hat erst im Dezember seine Martin Rütter DOGS Hundeschule in Gersthofen eröffnet und hat dafür nun ein umfangreiches Online-Angebot von Einzeltraining über Welpentraining bis hin zu Seminaren zusammengestellt. "Besonders stolz bin ich auf den von mir konzipierten Welpenkurs Online", erzählt er.

Homeschooling für Hunde in Mering: So wird der Welpe stubenrein

Da wird beispielsweise vermittelt, wie man einen noch ganz jungen Welpen stubenrein bekommt. Dabei gilt: Nach dem Füttern, nach dem Schlafen, nach dem Spiel oder Training und sobald man merkt, dass der Welpe mit der Nase den Boden absucht, packt man sich den Hund unter den Arm und geht raus zu seiner "Lösestelle". Wichtig sei auch, so der Hunde-Experte, dass man - passiere doch mal ein Malheur im Haus - den Welpen nicht schimpft oder gar bestraft. Dies könnte nämlich eine unerwünschte Verstärkung zur Folge haben.

Die meisten Probleme, so Zwiselsberger, entstünden durch Kommunikationsmissverständnisse und die daraus entstehenden Fehler im Lernverhalten. Diese können sich bei einem Welpen sehr schnell generalisieren. Deswegen sei es wichtig, dass von Anfang an klare und auch faire Regeln aufgestellt werden, die dem Hund Orientierung und damit Sicherheit geben.

Hundetrainer aus Mering gibt Anleitung per Handykamera

Insgesamt sind Zwiselsbergers erste Erfahrungen mit dem Hunde-Homeschooling positiv: "Viele meiner Kunden haben erst mal Berührungsängste, stellen aber schnell fest, dass man auch auf diesem Wege sehr viel Wissen vermitteln und Probleme in der Hundeerziehung angehen kann." Durch Nutzung von Webcams sei sogar praktisches Training unter Anleitung möglich. "Wenn es dem Trainingserfolg dienlich ist, dann werden die Übungen auch schon mal via Handykamera vorgemacht." Rauhaardackel Fonsi zeigt, wie es geht. Mit ihrer Kamera können sich seine Kunden auch von ihm anleiten lassen, um so die Übungen korrekt auszuführen.

Zwiselsberger plant auch bereits eine wöchentliche Instagram-Live-Sprechstunde, bei der ihm die Teilnehmer direkt ihre Fragen zum Thema Alltag mit Hund stellen können. Auch wenn es der Hundetrainer kaum erwarten kann, wieder mit den Vierbeinern und ihren Herrchen auf der Hundewiese zu stehen, soll künftig als Ergänzung das Online-Training ein fester Bestandteil seines Angebots bleiben.

Weitere Informationen gibt es unter www.dogs-augsburg.de.

