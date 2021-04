In Mering gibt's jetzt Grillfleisch und Snacks aus dem Automaten

In Mering gibt es einen neuen, besonderen Verpflegungsautomaten. Dort gibt es nicht nur Snacks und Kaffee, sondern auch Brotzeiten und Grillfleisch.

In Mering gibt es einen neuen Verpflegungsautomaten, aus dem die Kunden unter anderem Grillfleisch und Snacks beziehen können. Das Ganze läuft unter dem Titel Grill & Snack. Betreiber Michael Guggumos sagt: "Die Verpflegungsautomaten entstanden aus der Idee heraus, auch nach Ladenschluss und an Feiertagen einkaufen zu können."

Die Kunden könnten auf diese Weise rund um die Uhr und sieben Tage die Woche ihre Waren erhalten und müssten nicht mehr lange an der Supermarkt-Kasse anstehen. In Mering gibt es laut dem Betreiber ab sofort hochwertige Spezialitäten des ausgezeichneten Goldenen Stern in Rohrbach, regionales Grillfleisch und Brotzeiten der Metzgerei Stark aus Königsbrunn mit eigener Schlachtung. Zudem werden Markensnacks, Kaffee to go und kalte Getränke geboten.

Neuer Automat in der Nähe des Meringer Bahnhofs

Die Automaten sind mit einem Lift ausgestattet, sodass selbst Gläser aus hohen Etagen sicher abgeholt werden können. Die Kunden haben die Möglichkeit, mit Bargeld, Karte oder ihrem Handy zu zahlen.

Die Verpflegungsautomaten stehen am westlichen Bahnzugang gegenüber dem ehemaligen Steinbrecher-Sportgeschäft am Mühlweg in Mering. Es sind ausreichend Auto- und Fahrradabstellplätze vor Ort vorhanden. Es gibt zwei Automaten, die mit einem Zahlmodul bedient werden können. (AZ)

