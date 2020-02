In Mering ist Tischkegeln ein besonderer Sport

Plus Drei Vereine mit viel Gemeinschaftsgeist brennen für das Tischkegeln. Seit 32 Jahren packt Reiner Beistle die Leidenschaft für diese Freizeitaktivität.

Verwunderte Blicke ist Reiner Beistle gewohnt, wenn er von seinem Hobby erzählt. Und stets kommt die Frage: „Was bitte ist Tischkegeln?“

Das ist schnell erklärt: Man kann es als eine Mischung aus Billard und Kegeln beschreiben. Auf einem rund drei Meter langen Tisch werden am Ende neun Kegel aufgestellt. Die sind allerdings erheblich kleiner als beim klassischen Kegelsport, aber – ebenso wie der Tisch – maßstabsgetreu im Verhältnis 1:10. Die Kugel wird mit einem Queue wie beim Billard in Richtung Kegel gestoßen. Es gibt auch noch andere Varianten, bei denen mithilfe von Kreiseln, Scheiben oder einer Kugel, die über eine Schanze rollt, die Kegel umgeworfen werden.

Eine Besonderheit des Tischkegelns ist zudem: Fallen alle neun Kegel – das ist ein sogenannter Ju – wird eine Kuhglocke geläutet.

Reiner Beistle ist seit Jahren ein begeisterter Tischkegler. Über dieses spezielle Hobby, das in Mering ganz besonders gepflegt wird, spricht er mit Reporterin Edigna Menhard. Video: Edigna Menhard

Tischkegeln gehört in manchen Orten zur Tradition

Viele Menschen gibt es wohl nicht auf der Erde, die diese ungewöhnliche Freizeitaktivität ausüben. Tradition hat sie etwa im Bayerischen Wald oder im Breisgau. Und in Mering. In der Marktgemeinde wird das Spiel von drei Vereinen betrieben – zu Höchstzeiten waren es sogar sechs. Reiner Beistle erzählt: „Früher hat man in den Salons der feinen Gesellschaft tischgekegelt, später dann in Gaststuben, denen eine echte Kegelbahn zu groß oder teuer war.“ Beistle spielt bei den Wanderfreunden. Der Vereinsname ist ungewöhnlich – denn was hat Tischkegeln mit Wandern zu tun?

Die Begründung für die Namensgebung ist jedoch pragmatisch: Wandern war Volkssport in den 60er-Jahren, wurde dann aber in den 70er-Jahren immer unbeliebter. Für den Meringer Wanderverein „Wanderfreunde“ war es damals immer schwieriger, neue Mitglieder zu gewinnen. Gleichzeitig wurden die aktiven Mitglieder älter und wollten nicht mehr so viel laufen. Da entschloss sich der Verein, auf das begehrtere Tischkegeln umzustellen.

Der sportliche Wettbewerb ist bei den Meringer Tischkeglern groß

Einige Jahre später, im Januar 1988, wurde Reiner Beistle auf den Verein und diese besondere Freizeitaktivität aufmerksam. Die Begeisterung packte ihn von Anfang an. Der Grund dafür: Ehrgeiz. „Vorher habe ich Tischtennis gespielt. Da war das Training sehr viel intensiver. Und mir war klar, dass es schwierig wird, hier einen Pokal zu gewinnen.

Beim Tischkegeln ist das anders, hier lässt sich noch der ein oder andere Sieg erringen“, sagt er schmunzelnd.

Der sportliche Wettbewerb wird bei diesem Hobby groß geschrieben: Es besteht eine freundschaftliche Rivalität Verein gegen Verein, Team gegen Team, Einzelner gegen Einzelnen.

Reiner Beistle ist seit Jahren ein begeisterter Tischkegler. Bild: Edigna Menhard

Die Wanderfreunde treten immer wieder gegen die beiden anderen Vereine aus Mering, die Bayernkegler und Alt-Mering, an. Alle zwei Jahre messen sie sich zudem mit den rund 350 Kilometer entfernten Merdinger Tischkeglern.

Dank seines Fleißes ist der Plan von Reiner Beistle prompt aufgegangen: „Mir ist im Jahr 2000 gelungen, Vereinsmeister zu werden – immerhin wurde ich damit Milleniumsmeister“, zeigt er sich stolz. Bis heuer hat er fünf Mal den Titel gewonnen. Sein Ziel ist es nun, Marktmeister zu werden.

Mittlerweile sind auch Frauen aktiv beim Tischkegeln

Auch seine Frau Roswitha kegelt begeistert mit. Sie hat 2016 sogar die Preisgau-Meisterschaft gewonnen. Dieses Jahr kegelte sie sich in Merdingen auf den 2. Platz. Außerdem kann sie sich eine weitere Leistung ans Revers heften: dass sich der Verein für Frauen geöffnet hat. „Als ich meinen Mann im Jahr 2004 kennengelernt habe, hat er mich immer mitgenommen.

Einige Mitglieder haben das nicht gerne gesehen, denn das war damals eigentlich nicht erlaubt. Tischkegeln war ein Männersport“, erzählt die Oberpfälzerin, die seit 15 Jahren in Mering lebt.

Mittlerweile kegeln auch die Frauen aktiv mit. Wie hat sie das geschafft? Mit Charme und ihren Kochkünsten: „Wenn sich die Mitglieder des Vereins treffen, gibt es immer etwas zu essen – das war früher eine einfache Brotzeit. Ich habe mich überreden lassen, etwas zu kochen“, verrät sie. Fortan gab es dann schon mal Leckereien wie Schnitzel mit Kartoffelsalat, Kässpatzen oder eine oberpfälzer Spezialität, „Saure Zipfel“, die hier für Furore sorgten. Damit habe sie die Vereinsmitglieder um die Finger gewickelt. „Mittlerweile gehöre ich zum Inventar“, scherzt sie. Ihr gefällt besonders gut die Geselligkeit dieses Sports.

Trotz der Freude, die das Spiel auslöst, sucht der Verein dringend neue Mitspieler jedes Alters. „Man braucht lediglich ein gutes Auge, Konzentrationsfähigkeit, Nerven und etwas Übung, um bei diesem Hobby etwas zu erreichen, betont Rainer Beistle. Es gebe aber Naturtalente, die schon im ersten Jahr Preise abgeräumt hätten, andere müssen wiederum etwas mehr trainieren.

Wer Interesse hat, kann einfach vorbeikommen. Die Wanderfreunde trainieren freitags von 19 bis 22 Uhr im Dach des Meringer Schützenheims.