In Mering singt der Chef

Klaus Mayinger hat als Leiter des Seniorenzentrums St. Agnes ein klingendes Hobby. Sein Talent setzt er auch bei seiner sozialen Arbeit ein.

Von Christine Hornischer

50 Jahre Musikerfahrung hat Klaus Mayinger bereits auf dem Buckel. Sein musikalische Talent wurde ihm sozusagen schon in die Wiege gelegt. Und tatsächlich: Im Haus der Mayingers in Gersthofen gehörte die Musik zur Familie. „Schon mit zwei Jahren lag ich immer vor dem Musikschrank meiner Oma und sie musste die Platten wechseln, weil ich das noch nicht konnte“, erzählt der 54-jährige Einrichtungsleiter des Seniorenzentrums St. Agnes.

Der Opa hat zehn Instrumente gespielt und war in drei Blaskapellen zu Hause. Der Vater sang im Chor in Gersthofen. Wen wunderts da, dass Klaus Mayinger bereits im Alter von nur vier Jahren seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte. „Mit Liedern von Udo Jürgens und Peter Alexander“, erinnert sich der Musikliebhaber.

Udo Jürgens gehört auch heute noch zu seinen Lieblingssängern, „weil der in seinen Liedern seine Lebenserfahrung wiedergibt.“ Der Titel „Ich würde es wieder tun“ hat es ihm sehr angetan. Vor allem die folgenden Textzeilen: „Von Zeit zu Zeit werf’ ich den Blick auf meinen bunten Weg zurück, auf das, was war - und dabei wird mir klar: ich würd’ es wieder tun. Die Berg- und Talfahrt durch die Zeit, selbst alles das, was ich bereut, an dem ich hing - und das in Brüche ging, ich würd’ es wieder tun… .“

Mit elf Jahren begann Mayinger mit dem Klavierspiel und später folgte die Gitarre. „Ich habe schon sehr früh gemerkt, dass Musik begleitet und stützt“, sagt Mayinger, der am Stadttheater Augsburg zusammen mit Ivan Rebroff sang. Der versprach ihm auch, ihn zum ZDF-Fernsehgarten zu bringen. Nur professioneller Musiker wollte der Gersthofer nicht werden, denn „ich hatte zu viel Angst, dass meine Lieder zu sehr kommerzialisiert werden, und ich irgendwann vielleicht etwas singen müsste, das ich nicht mag.“

So schlug er einen anderen Berufsweg ein. Bereits während seiner Gymnasialzeit am Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen hatte der passionierte Musiker in den Ferien beim Essen auf Rädern ausgeholfen. Nach der Schule absolvierte er „ein Berufsfindungsjahr“ beim Paritätischen Wohlfahrtsverband. Dort blieb er hängen und machte ein Jahr später in München seine Ausbildung zum Bürokaufmann. „Dank meiner absoluten Vorliebe für Tabellen und Listen erstellte ich dann gemeinsam mit einer Software-Firma ein Programm, das die Abrechnung für „Essen auf Rädern“ automatisierte“, erzählt der ehemalige Lechana-Faschingsprinz (1989). „Software im sozialen Bereich“ war die nächsten sieben Jahre sein Motto, denn die Software-Firma holte ihn als Schulungsleiter im deutschsprachigen Europa zu sich.

Nebenzu war die Musik immer ein wichtiger Bestandteil im Leben des Klaus Mayinger. Mit seiner Band „Atlantik“ und seinem Duo „Starlight“ spielte er Tanz- und Unterhaltungsmusik von A wie Abba bis Z wie Zappa auf Hochzeiten, Bällen und Festen. Am 7. Januar 1998 kam das Angebot von der Caritas, Geschäftsführer der Sozialstation Mering zu werden. Im Jahre 2009 kam parallel der Einrichtungsleiter-Posten in St. Agnes dazu. Nicht genug, fragten ihn 2010 die Theresienschwestern, ob er nicht auch St. Theresia leiten wolle. „Nach zwei Jahren wurde es mir aber zu viel“, blickt der 54-Jährige zurück. Er übergab den Einrichtungsleiter-Posten bei St. Theresia seiner Assistentin.

Wieder gleichzeitig fragte man von der Sozialstation Marktoberdorf an, ob er da nicht interimsmäßig den Geschäftsführer ersetzen könne. „Das mache ich bis heute“, sagt Mayinger, der sich also nun zwischen drei Stellen aufteilt.

Aber die Musik bleibt keinesfalls außen vor. Zwar hat er seiner Band und dem Duo Ade gesagt, aber dafür spielt er mit seiner Band „The new family“, bestehend aus seinen beiden Töchtern Chiara und Rebecca, einer Sandkastenfreundin mit Mann und Kindern und seiner Nichte bei Festen, Geburtstagen und Hochzeiten. Solo singt der jetzige Königsbrunner auch noch bei Hochzeiten, Beerdigungen oder Aussegnungen. Beispielsweise mit seiner Interpretation von „Hallelujah“, die der A-Capella-Formation „Pentatonix“ angepasst ist. „Sämtliche Feste in St. Agnes habe ich selbst gespielt“, erzählt Mayinger. Anfangs dachte er sich „Warum Geld ausgeben, wenn ich es selbst kann?“. Nachdem seine Auftritte aber bei seinen Bewohnerinnen und Bewohnern so gut ankamen, wurden sie zur lieb gewonnenen Tradition.

Musik kann ein Schlüssel zur Seele sein. Musik ist ein guter Weg, Menschen zu erreichen. Aus diesem Grund lädt der Einrichtungsleiter auch dreimal jährlich Stipendiaten des Augsburger Vereines „Live Musik now“ ein. Der Verein wurde von dem weltberühmten Geiger Yehudi Menuhin gegründet, der von der heilenden Kraft der Musik überzeugt war. Und in St. Agnes ist man es auch, nicht zuletzt dank dem singenden Einrichtungsleiter, der den großen Wunsch hegt, politische Diskussionen um die Pflege doch sachgerecht anzugehen. Vielleicht verarbeitet er dies auch einmal in einem Lied – denn „nur für sich“ textet und komponiert er auch.

