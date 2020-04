05:30 Uhr

In Mering wird ein Teddybär schmerzlich vermisst

Ein kleiner Junge aus Mering sucht verzweifelt nach seinem Teddy. Seine Familie setzt eine Belohnung für den Finder aus.

Von Gönül Frey

Eine Suchmeldung der besonderen Art hat eine Meringer Familie an unsere Zeitung herangetragen: Dort wird nämlich seit einigen Wochen der Teddy des neunjährigen Sohnes schmerzlich vermisst. Alles Nachforschen blieb bislang vergeblich.

Der Teddy ist ca. 24 Zentimeter groß, hört auf den Namen Fritz, trägt eine blau-graue Hose, auf der der Buchstabe „F“ für Fritz zu sehen ist und einen Knopf der Firma Steiff im Ohr. Er ist schon etwas zerknuddelter als auf dem Foto und wurde zuletzt gesehen bei den Spieletagen in der Meringer Mehrzweckhalle Anfang März. Der neunjährige Besitzer trug ihn in einem blauen Turnbeutel aus ungemustertem Perlonstoff ohne Aufschrift bei sich.

Hinweise zum verlorenen Teddy an die Friedberger Allgemeine schicken

Bei dem kleinen Meringer Besitzer wohnte der Teddy schon von dessen Geburt an. Wer helfen kann, das Kuscheltier zurückzubringen, würde eine Familie sehr glücklich machen. Außerdem versprechen die Eltern des Besitzers 30 Euro Lohn für den ehrlichen Finder. Wer etwas über den Verbleib des Tieres weiß, bitte per Email an redaktion@friedberger-allgemeine.de wenden.

