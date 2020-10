vor 32 Min.

In Ried wird ein überdimensionales Schachbrett aufgestellt

Auf dem Platz vor dem Supermarkt in Ried kann in Zukunft auf einem überdimensionalen Brett Schach gespielt werden. Die Gemeinde plant noch weitere Angebote.

Von Christine Hornischer

Der beste Beweis für Wege, die zu Gemeinsamkeit und Miteinander führen, steht in stolzer Größe auf dem Platz vor dem Edeka in Ried. Das überdimensionale Schachspiel, das Kümmerin Claudia Bordon-Vieler für die Rieder Bürger, aber auch für Gäste erworben hat, verspricht eine Menge Spaß und Spiel.

Das sah auch Josef Kölnsperger, Vorsitzender des Sportvereins und Gemeinderat, so und stiftete gleich mal 1000 Euro. „Ich will so die positive Arbeit unserer Kümmerliesl honorieren“, sagt er. Einer Partie Schach steht also nichts mehr im Wege. Rieds Ortsmitte wird somit immer einladender. Die Figuren befinden sich in einer Aufbewahrungsbox gleich neben der Bäckerei. Diese kann mit einem Zahlenschloss geöffnet werden, die Kombination erhalten die Spieler von Claudia Bordon-Vieler.

Kümmerin Claudia Bordon-Vieler hofft auf viele Schachspieler in Ried

Die Kümmerin hofft, dass ganz viele Rufe wie „Berührt, geführt“ oder „Schachmatt“ zu hören sind. „In den Zeiten von Corona musste ich mir etwas einfallen lassen, das im Freien gemacht werden kann“, erzählt Bordon-Vieler und fügt hinzu, „über das Freiluft-Schach freuen sich die Bürger sehr. Erst letzten Samstag habe ich eine Mutter mit ihrem Sohn beim Spiel beobachtet, die jede Menge Begeisterung zeigten“. Bürgermeister Erwin Gerstlacher pflichtet ihr bei: „Für mich ist das Outdoor-Schach ein weiteres Vorzeigeobjekt, das wir umgesetzt haben.“ Es darf gegrübelt werden, lautet das Motto. Der Denksport unter freiem Himmel geht in seine erste Runde und die je 32 Spielfiguren werden erstmals in Position auf dem Großfeldschachspiel gebracht.

Neue Boule-Bahnen in Ried

Spaß und Spiel sollen auch die derzeit entstehenden Boule-Bahnen bieten. Eine Bahn im Ortsteil Baindlkirch beim Fußballplatz ist schon kurz vor der Fertigstellung. Unbürokratisch entstand sie in Eigenleistung. Auch in Hörmannsberg bei der Gaststätte Birkenhahn soll eine Boule-Bahn entstehen.

Ab Oktober ist das Freiluft-Schachbrett jeden Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr ein beliebter Treffpunkt für Schachinteressierte sowie diejenigen, die Spaß und gute Unterhaltung an der frischen Luft suchen.

