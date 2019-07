vor 2 Min.

In Schmiechens Blaskapelle gibt er den Ton an

Dirigent Satoshi Hidaka ist in Japan aufgewachsen und hat in Deutschland seine musikalische Heimat gefunden. Am Sonntag dirigiert er die Serenade in Schmiechen.

Von Christine Hornischer

Seit September 2018 gibt bei der Schmiechener Blaskapelle Satoshi Hidaka den Ton an. Der 47-jährige Augsburger ist in Japan aufgewachsen, hat seine Ausbildung jedoch in Deutschland abgeschlossen und verdient hier als Berufsmusiker seinen Lebensunterhalt.

„Es ist ein hartes Leben“, räumt er ein. Als Dozent fährt er im ganzen Augsburger Großraum herum. So unterrichtet er unter anderem in der Musikschule Neusäß und bei der Bläserschule Paartal. Über letztere kam auch der Kontakt zur Schmiechener Blaskapelle zustande.

Denn in der Bläserschule sind acht Kapellen – Merching, Schmiechen, Egling, Scheuring, Prittriching, Morrenweis, Adelshofen und Walleshausen zusammen geschlossen. Seit 2009 unterrichtet er hier Klarinette und Saxophon.

In Schmiechen hat der Dirigent schon oft gewechselt

Und so erfuhr er auch, dass die Blaskapelle Schmiechen einen Dirigenten sucht. Die Vorgeschichte des Vereins und die ständigen Dirigentenwechsel sind dem 47-Jährigen durchaus bekannt: „Ich will gemeinsam mit der Kapelle wachsen“, sagt Hidaka. Sein Ziel sieht Hidaka recht realistisch: „Ich will mit der Kapelle am Wertungsspiel teilnehmen.“

Bereits als Dreizehnjähriger hat er in Nishinomiya (bei Osaka) in Japan angefangen, Klarinette zu spielen. Mit 15 Jahren dann bekam er einen Privatlehrer, der in Deutschland studiert hatte. „Durch ihn habe ich Deutschland bereits in Japan erlebt“, sagt Satoshi Hidaka. Und weiter: „Ich hatte und habe das große Glück, dass meine Eltern mich hundertprozentig unterstützen.“ Im Jahre 1997 kam der Absolvent des Tokyo College of Music nach Deutschland. Er absolvierte in Weimar an der Musikhochschule Franz Liszt eine Ausbildung im Fach Klarinette. „Damals konnte ich nicht wirklich Deutsch“, so der Dirigent, „aber da man dort fast nur eins-zu-eins-Unterricht bekommt, war das nicht so schlimm.“

Nach einem Aufbaustudium (Meisterklasse) an der Hochschule für Musik in Augsburg, schloss er erfolgreich mit einem Konzertdiplom ab. Ebenfalls mit Diplomabschluss beendete er eine pädagogische Ausbildung im Fach Klarinette. Der 47-Jährige verfügt zudem über eine Zusatzqualifikation in der Blasorchesterleitung.

Schmiechener Dirigent schätzt die Vielfalt der Blasmusik

Klingt vielleicht widersprüchlich: Japan und Blasmusik. Aber Satoshi Hidaka erklärt, dass Blasmusik nicht gleich Blasmusik ist. Manch einer verstehe unter dem Begriff vielleicht die marschierenden Militärkapellen oder die Formation im Trachtenlook, die die Bier- und Weinseligkeit musikalisch untermale.

„Ein Blasorchester aber hat ein breit gefächertes Repertoire, das die Spaltung in ernstes und unterhaltendes Genre nicht kennt“, erklärt Hidaka. Vielmehr setze es das Nebeneinander von Marsch, Serenade, Tanz und Schlager in seinen Mittelpunkt. Bereits beim Frühjahrskonzert stellte die Schmiechener Blaskapelle dies unter Beweis. Und der im Gespräch eher zurückhaltenden Dirigent spielte sich mit seiner wilden Begeisterung und umwerfendem Enthusiasmus in die Herzen der Zuschauer.

Ihre Ohren selbst überzeugen können interessierte Gäste bei der Schmiechener Serenade am 21. Juli um 18 Uhr im Innenhof der Schmiechachhalle. Satoshi Hidaka lässt ins Programm schauen: Da finden sich die Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel ebenso sie der Walzer Nummer 2 von Dmitri Schostakowitsch oder das Flügelhorn-Solo „My dream“. Eines der Höhepunkte bildet bestimmt „Don´t cry form me, Argentina“ von Andrew Lloyd Webber.

Satoshi Hidaka zollt der Schmiechener Blaskapelle ganz viel Lob im Voraus: „Die Musikerinnen und Musiker sind einfach top“, freut sich der Dirigent. „Mit dem Potenzial lässt sich echt etwas anfangen.“ Vielleicht erfüllt sich mit der Kapelle sein großer Traum: Er wünscht sich eine Kapelle, bei der die Musiker blind miteinander spielen. „Sie stehen während des ganzen Konzertes miteinander im Dialog und verweben sich zu einem großen Ganzen“, sagt der Musiker.

Termin Am 21. Juli spielt der Musikverein Schmiechen unter der Leitung von Satoshi Hidaka um 18 Uhr im Innenhof der Schmiechachhalle.

