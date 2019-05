vor 53 Min.

In Stätzling lernen Kinder mit allen Sinnen

An der Grundschule Stätzling wurde die Aula umgestaltet. Ein spezielles pädagogischen Konzept schafft Platz und Zeit für Fantasie.

Von Sabine Roth

Morgens um 8 Uhr wuselte es nur so in der Aula im Nordtrakt der Grundschule Stätzling, die nun zu einer gemütlichen Lerninsel geworden ist. Wenn das kein Grund zu einer gemeinsamen Feier ist. Schulleiter Martin Enzinger freute sich, dass sich alle Grundschulklassen, aber auch viele Schüler der benachbarten Mittelschule dort versammelt hatten.

Musikalisch eröffnet wurde die Lerninsel von den Klassen 2a und 4a, die mit ihrer Musiklehrerin ein passendes Lied gesungen hatten. Hier ist nämlich keine Insel mit zwei Bergen, sondern eine Insel, die die Kinder zum Lernen motivieren soll entstanden. Und die ist sehr einladend geworden. Der Boden der über 50 Jahre alten Aula hat jetzt einen weichen blauen Teppich bekommen, darauf stehen weiße Dreieckstische.

Dazu laden rundherum blaue runde Hocker ein, es sich gemütlich zu machen und auf Entdeckungsreise zu gehen. Im langen Schrank an der Seitenwand finden die Schüler alles, was sie zum Forschen und Lernen brauchen. Da sind Scheren dabei, bunte Papiere, Schreibzeug, Kleber, Legosteine, Bauklötze und vieles mehr.

Wie die Idee für die Lerninsel in Stätzling entstand

Wie ist die Idee zu einer Lerninsel entstanden? Lange Zeit diente die Aula nur als Durchgang ohne Aufenthaltsqualität. Das soll sich nun ändern und sie soll wieder genutzt werden. Platz ist dort genug, um Versuchsaufbauten und offene Lernumgebungen zu schaffen und an die nächste Klasse weiterzugeben. Während im Klassenzimmer alles wieder schnell für die nächste Stunde abgebaut werden muss, können die Kinder einer Klasse in der Lerninsel in der Früh an einem Thema arbeiten.

Später kann eine andere Klasse dasselbe Angebot weiternutzen. Und das alles ohne Zeitdruck und ohne Material, das von einem Raum in den nächsten geschleppt werden müsse. Außerdem soll die Lerninsel als Platz für Lese- und Sprachpaten, als Differenzierungs- und Ausweichfläche künftig da sein. „Nun kann in die ehemals nur von vielen Pflanzen und Blumentöpfen bewohnte Aula als Lerninsel wieder Leben in die Bude kommen“, freut sich Lehrerin Claudia Schmucker.

„Ermöglicht hat dies alles die Stadt Friedberg zusammen mit der Jugendstiftung der Stadtsparkasse Augsburg“, freut sich Enzinger. Dazu hat sich die Schule in einem Wettbewerb durchgesetzt und finanzielle Zuschüsse erhalten. „Den Rest, der noch benötigt wurde, hat die Stadt Friedberg gerne draufgelegt“, so 3. Bürgermeisterin Martha Reißner. „Ich wünsche Euch viel Erfolg und viele tolle Ideen, aus denen ihr lernen könnt.“

Die Teinahme an "Jugend forscht" ist ein Ziel der Stätzlinger

Große Erfindungen sind auch sonst nicht auf einmal geglückt. Deshalb müsse man durch Erfahrung lernen, so Enzinger, der damit Albert Einstein zitierte. Alles andere sei Information. Lernen sei Beobachten mit allen Sinnen. Hier können seine Schüler jetzt gemeinsam lernen und forschen und vielleicht eine Erfindung machen und bei „Jugend forscht“ einreichen. Neue Ideen seien enorm wichtig und die Fantasie müsse angeregt werden. All das sei wichtiger als das reine Wissen, denn das ist begrenzt. „Wir wollen den Schülern auf der Lerninsel dieses Erfahrungslernen mit einem Mehr an Zeit verstärkt ermöglichen“, so der Rektor.

„Für die Kinder aus der 1. und 2. Klasse ist es schon etwas Besonderes. Es ist einfach anders, wenn wir eine Stunde nicht im Klassenzimmer, sondern auf der Lerninsel durchführen. Die Schüler freuen sich, weil sie wissen, dass wir dort Zeit und Platz für die anderen Dinge haben“, so Lehrerin Karin Schmidt. Da auch viel mit dem Kindergarten kooperiert werde, kann man hier nun gemeinsam basteln und malen. „In den Klassenzimmern wird es dann schnell eng. Das ist jetzt vorbei“, freut sich Lehrerin Birgit Höß.

Jetzt müsse die Lerninsel nur mit Leben gefüllt werden. Aber das taten die vielen Schüler an diesem Morgen schon zur Genüge. Beim anschließenden Forschertag konnten sich die Schüler schon mal in der Lerninsel austoben. „Ich finde es cool, dass wir an unserer Schule jetzt auch eine Insel haben. Da muss man nicht mit dem Flugzeug fliegen und lernt sogar noch was“, freut sich eine Schülerin der Klasse 1b.

Bei den Lehrern der Grundschule schwirren noch viele weitere Gedanken durch die Köpfe, was kommen soll. Loungemöbel könnten die Aula noch gemütlicher machen, vielleicht soll ein Computerterminal für die Kinder dort stehen. Ein Beamer und ein Lehrer-PC sind ebenfalls denkbar. „Aber das wollen wir gemeinsam in der Zukunft planen und an unsere Bedürfnisse anpassen“, so Rektor Enzinger.

