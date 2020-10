06:00 Uhr

In Steindorf und Ried rücken die Feuerwehren jetzt gemeinsam aus

Plus In Ried und Steindorf schließen sich Feuerwehren aus verschiedenen Ortsteilen zusammen, um auch tagsüber genug Personal für Einsätze zu haben. Wie das funktioniert.

Von Philipp Schröders

Wenn es brennt oder nach einem Unfall muss die Feuerwehr schnell anrücken. Doch gerade im ländlichen Raum, wo der Dienst von Ehrenamtlichen getragen wird, fällt es vielen Vereinen immer schwerer, tagsüber genug Einsatzkräfte bereitzustellen. Im Altlandkreis Friedberg gehen die Ortsfeuerwehren in zwei Gemeinden daher neue Wege. In Ried und Steindorf haben sie sich zusammengeschlossen, um jederzeit alarmbereit zu sein.

Neue Konstellation der Feuerwehren in Ried ist eine Herausforderung

In Ried rücken die Feuerwehren Ried, Sirchenried und Zillenberg nun gemeinsam zu Einsätzen aus. Seit November vergangenen Jahres werden sie zusammen alarmiert. „Inzwischen funktioniert das gut“, sagt Kommandant Christoph Weiß. Am Anfang habe es aber Probleme gegeben, weil die Integrierte Leitstelle in Augsburg sich auf die Konstellation in Ried einstellen musste. In der gemeinsamen Wehr sind laut Weiß 82 Feuerwehrleute in drei Löschgruppen im Einsatz. Durch den Zusammenschluss sei nun gewährleistet, dass auch tagsüber ausreichend Einsatzkräfte im Gemeindegebiet zur Verfügung stehen.

Ein neues gemeinsames Feuerwehrhaus sei bewusst nicht gewollt. Die jeweiligen Ortsvereine, die losgelöst vom aktiven Dienst sind, bleiben eigenständig. „Das war uns wichtig“, sagt Weiß. Die Ortsvereine kümmerten sich nach wie vor um die Vereinstätigkeiten und zum Teil auch um Orts- und Brauchtumspflege. „Wir wollten die Kameradschaft nicht auseinanderbrechen“, sagt Weiß.

120 Feuerwehrleute aus Ried und Umgebung waren im August im Einsatz, um einen Brand in der Grundschule Ried zu löschen. Bild: Bernhard Weizenegger

Die neue Wehr war derweil bereits mehrmals gefragt. Zum Beispiel im Februar, als der Orkan „Sabine“ durch den Landkreis zog. Zudem rückten die Rieder zu Verkehrsunfällen aus und waren im August im Einsatz, als der Dachstuhl der Grundschule Ried brannte. „Die Einsätze haben gezeigt, dass die gemeinsame Wehr funktioniert. Es standen immer genügend Einsatzkräfte zur Verfügung“, sagt Weiß.

Abgeschlossen sei die Fusion aber noch nicht. Die Corona-Bestimmungen hätten die gemeinsamen Übungen und Besprechungen ausgebremst. Beispielsweise ist die Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens gewünscht. „Da warten wir noch drauf“, sagt Weiß.

Die Stimmung in den Feuerwehren von Steindorf ist gut

In Steindorf haben die Feuerwehrleute nicht nur organisatorisch einiges zu klären. Der Bedarfsplan der Gemeinde hatte unter anderem ergeben, dass die gemeinsamen Einsatzkräfte ein neues Haus brauchen. In der Gemeinde haben sich die Wehren aus Steindorf, Eresried, Hausen und Hofhegnenberg zusammengeschlossen, wobei auch hier die Vereine selbstständig bleiben.

Kommandant Wolfgang Klaßmüller sagt: „Die Stimmung ist sehr gut.“ Aufgrund der Corona-Krise hätten allerdings die gemeinsamen Übungen eingestellt werden müssen. Der Kommandant hofft, dass sie im Frühjahr wieder aufgenommen werden können.

Zurzeit verfüge die Feuerwehr über rund 60 aktive Mitglieder aus allen vier Ortsteilen. Davon seien 22 zurzeit in der Modularen Truppausbildung. Sie dürften bereits bei Einsätzen mit ausrücken, müssten sich aber an die erfahrenen Kameraden halten. Bald stehe der Abschluss der Ausbildung an, dann seien sie „vollwertige Feuerwehrmitglieder“. Seit etwa einem Jahr werden die Wehren in Steindorf gemeinsam alarmiert, einen Einsatz habe es aber noch nicht gegeben, erklärt Klaßmüller.

In Steindorf wird ein neues Feuerwehrhaus gebaut

Der Bau des neuen Feuerwehrhauses ist vor Kurzem vom Gemeinderat abgesegnet worden. Es soll in der Vorstattstraße am Ortsende von Steindorf in Richtung Hofhegnenberg errichtet werden. Da die veranschlagten Kosten von 1,2 Millionen auf 2,5 Millionen Euro gestiegen sind, gab es Diskussionen. Die Kostensteigerung komme vor allem dadurch zustande, dass Bauen an sich in den letzten Jahren erheblich teurer geworden ist, hieß es in der Sitzung. Klaßmüller ist froh, dass die Mehrheit des Gemeinderats letztlich dem Vorhaben zustimmte.

Ursprünglich sollte Anfang kommenden Jahres mit dem Bau begonnen werden, der Start verschiebt sich jetzt aber wohl auf Mitte 2021.

Für Klaßmüller steht zurzeit vor allem viel bürokratische Arbeit an. „Die ehemaligen Kommandanten unterstützen mich aber, das ist wirklich eine gute Zusammenarbeit“, sagt er. Parallel zum Bau des Hauses soll ein modernes Löschgruppenfahrzeug 10 – kurz LF 10 – angeschafft werden. Auch hier laufen die Vorbereitungen bereits: Laut Klaßmüller dauert die Beschaffung, für die eine Ausschreibung nötig ist, etwa zwei Jahre. Er hofft, dass die Feuerwehr in Steindorf dann 2022 voll ausgerüstet ist.

