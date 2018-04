vor 42 Min.

In Steindorf wird viel gebaut

Gemeinderat segnet mehrere Vorhaben ab. Eines wird abgelehnt

Mit mehreren Bauangelegenheiten beschäftigte sich der Steindorfer Gemeinderat. Am Weiherweg soll ein Betriebsleiterwohnhaus mit Doppelgarage errichtet werden. Ob es sich bei dem Standort des geplanten Neubaus um einen baurechtlichen Innenbereich oder um den Außenbereich handelt, war im Vorfeld strittig. Daher hatte sich die Verwaltung bei der Bearbeitung des Antrages auf Vorbescheid mit dem Landratsamt besprochen. Dort wurde das Vorhaben als Innenbereichsvorhaben bewertet. Der Gemeinderat erteilte sein Einvernehmen, da sich der Neubau in die Umgebung einfügt.

Ebenfalls zugestimmt hat der Gemeinderat einem Antrag, am Kirchenweg in Hofhegnenberg das Bestandsgebäude aufzustocken und eine zusätzliche Wohneinheit einzubauen. Es soll zudem eine Doppelgarage neu gebaut werden. Das derzeit eingeschossige Gebäude soll zu einem Gebäude mit zwei Vollgeschossen aufgestockt werden. Die Firsthöhe soll von 5,60 Meter auf 8,45 Meter anwachsen. Das Grundstück liegt im Bereich des Bebauungsplanes „Westendstraße“ von 1972. Bis 2005 war dieser Bebauungsplan verschollen. Die in diesem Zeitraum gebauten Häuser entsprechen alle nicht hundertprozentig diesen Vorgaben. Aus Gründen der Gleichbehandlung hielten es die Räte für vertretbar, den Antragsteller ebenfalls von den Festsetzungen des Bebauungsplanes zu befreien.

Abgelehnt wurde aber die Bauvoranfrage für ein Zweifamilienhaus mit Doppelgarage in der Dorfstraße in Hausen. Der geplante Standort liegt nach Einschätzung der Verwaltung im bauplanungsrechtlichen Außenbereich und ist nicht privilegiert. (glb)