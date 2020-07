vor 34 Min.

In dem neuen Laden in St. Afra gibt es alles ohne Verpackung

Viele Gäste kamen zur Eröffnung des neuen Unverpackt-Ladens Der Erlbäck in St. Afra von Sigrun Schlüter (hinten, vierte von links).

Sigrun Schlüter hat ihren neuen Unverpacktladen in Mering-St. Afra eröffnet. Was dort angeboten wird.

Von Heike Scherer

Zur Eröffnung ihres neuen Geschäftes Der Erlbäck – Loses & Brot am Marienplatz in St. Afra hatte Inhaberin Sigrun Schlüter nicht nur Merings Bürgermeister Florian Mayer zu Gast. Auch Bäckermeister André Heuck und die Enkel von Willi Erlbeck, nach dem der Laden benannt ist, Bianca und Jochen Erlbeck, waren gekommen.

Der Meringer Schreinermeister Michael Fleig gab mit seinen handgefertigten Möbeln dem neuen Unverpackt-Laden ein freundliches, helles Ambiente, Erik Staffler sorgte für die Flyer und Schilder und eine originelle Beleuchtung im neuen Geschäft. Britta Schönfeld vom Naturkostgroßhandel Ökoring in Mammendorf liefert ab sofort die lose Ware wie Müsli, Flocken, Tee, Süßwaren, aber auch verschiedene Getränke und Molkereiprodukte.

Unverpacktladen in St. Afra: Am Eröffnungstag gibt es Kuchen

„In dem liebevoll und großartig eingerichteten Geschäft ist es möglich, wie früher ohne Plastik einzukaufen. Auch ich werde hier mit meiner Frau des Öfteren vorbeikommen, um mir die regionalen Produkte zu holen“, sagte Mayer. Gemeinderätin Petra von Thienen gehörte ebenfalls zu den ersten Besuchern. Sie wünschte der Chefin mit ihren vielen Ideen einen erfolgreichen Start. Am Eröffnungstag gab es für Kunden am Bäckerstand eine graue Einkaufstasche der Bobinger Bäckerei Cumpanum als Geschenk, in der sie sich künftig täglich ihre Backwaren frisch zum Frühstück besorgen können.

