In der Anstalt geht es heiß her

Mittelstufentheater überzeugt das Publikum beim Auftritt

Die Schauspieler des Mittelstufentheaters des Gymnasiums Mering hatten es nicht leicht, als sie nach einem Jahr intensiver Probe ihr Stück „Die Anstalt“ in der Aula aufführen durften. Es herrschten wieder Rekordtemperaturen an dem Donnerstag.

Trotz Perücken, warmen Anzügen und den heißen Strahlern auf der Bühne ließen sie sich nicht aus dem Konzept bringen und legten einen perfekten Auftritt hin. Inspektor Voß versuchte, in der Heilanstalt der Oberärztin Fräulein Doktor von Zahnd einige Verbrechen, darunter das an Schwester Monika, aufzuklären, was sich bei der Anwesenheit der drei Wissenschaftler Möbius, Einstein und Newton als nicht machbar herausstellte.

Aufgrund der kleinen Schauspieltruppe war der Originaltext „Die Physiker“ verkürzt worden. Dass jedoch jeder der Gruppe eine Riesenmenge Text zum Auswendiglernen hatte, schien für die Jugendlichen keine ernsthafte Hürde dargestellt zu haben, da sie diesen ohne Probleme und mit einer ausdrucksstarken Spielweise auf die Bühne brachten. So boten sie dem Publikum sowohl enorme Spannung als auch lustige Unterhaltung.

