In diese Projekte steckt die Stadt Friedberg 2021 ihr Geld

Plus Binnen weniger Minuten gibt der Friedberger Stadtrat mehr als 17 Millionen Euro aus. In diese Maßnahmen investiert Friedberg trotz Corona-Krise 2021 sein Geld.

Von Ute Krogull

Diese Woche begannen die vorbereitenden Bauarbeiten am neuen Bauhof. Der städtische Baubetriebshof führt die Erdarbeiten in Eigenregie durch. Am Lueg ins Land entsteht in den nächsten Jahren nach jahrelanger Diskussion ein neuer Bauhof, der mit 20 bis 25 Millionen Euro in etwa so viel kostet wie die Sanierung des Schlosses. Der Stadtrat genehmigte dafür nun im ersten Schritt Mittel von 3,4 Millionen Euro - bereits bevor die eigentlichen Haushaltsberatungen begannen. Auch für weitere Projekte wurde Geld freigegeben.

Die Bauarbeiten für den neuen Bauhof haben begonnen. Bild: Marlene Volkmann

Bei wichtigen Einzelprojekten besteht die Möglichkeit, dass der Stadtrat Mittel vergibt, bevor der Haushalt insgesamt verabschiedet wird. Das ist nötig, wenn sich die Haushaltsberatungen hinziehen - heuer haben sie wegen der finanziellen Unwägbarkeiten der Corona-Krise noch nicht einmal begonnen - und andererseits wichtige Projekte, die ohnehin beschlossen sind, keinen Aufschub dulden. Einstimmig und ohne Diskussionen beschloss der Stadtrat daher unter anderem:

Friedberg investiert in Kitas und die Bahnhofstraße

Grundschule Süd: eine Million für Interimscontainer zur Erweiterung der Schule sowie 300.000 Euro für die Pelletsheizung

sowie 300.000 Euro für die Pelletsheizung Kita Friedberg-West : 3,4 Millionen Euro für die Erweiterung

: 3,4 Millionen Euro für die Erweiterung Kita Bozener Straße : 500.000 Euro Planungskosten für den Neubau

: 500.000 Euro Planungskosten für den Neubau Kita Pater-Franz-Reinisch-Straße : 3,4 Millionen Euro für eine Interimseinrichtung

: 3,4 Millionen Euro für eine Interimseinrichtung Straßenunterhalt: 850.000 Euro

Bahnhofstraße : 1,6 Millionen Euro für die Neugestaltung

: 1,6 Millionen Euro für die Neugestaltung Wohnungsbau: 950.000 Euro für die städtischen Wohnungen an der Afrastraße

Grunderwerb: eine Million Euro

Diese Liste der "größten Brocken" aus dem Haushaltsentwurf 2021 zeigt bereits die Schwerpunkte der Investitionen, auch für die kommenden Jahre. Wegen des eklatanten Mangels vor allem an Betreuungsplätzen für Unter-Dreijährige muss die Stadt Friedberg wie andere Kommunen auch massiv in die Erweiterung und den Neubau von Kindertagesstätten investieren. Grob veranschlagt einen zweistelligen Millionenbetrag. Daher wurde der Jahresüberschuss von 2019 in Höhe von 6,9 Millionen Euro in eine Kita-Sonderrücklage umgewandelt. Außerdem hofft man auf höhere staatliche Zuschüsse als bisher.

Umgestaltung der Bahnhofstraße in Friedberg dauert bis 2022

Im Bereich der Stadtentwicklung wird die soeben begonnene Umgestaltung der Bahnhofstraße ein wichtiges Projekt sein, das bis in die erste Jahreshälfte 2022 hineinreicht. Die Kosten liegen bei über drei Millionen Euro insgesamt. Neben neuem Belag für Straßenraum und Gehwege wird auch der Bereich um das Kriegerdenkmal neu gestaltet.

Abgeschlossen ist dagegen der Bau von Sozialwohnungen an der Afrastraße. Es entstanden 67 Wohneinheiten von der Ein- bis zur Vier-Zimmer-Wohnung. Dort sind mittlerweile schon Mieter eingezogen.

