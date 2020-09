12:21 Uhr

In eigener Sache: Sportredakteur Peter Kleist geht in Ruhestand

34 Jahre lang betreut Peter Kleist den Lokalsport der Friedberger Allgemeinen. Seit Mai ist Kleist im Ruhestand. Sein Nachfolger hat schon Erfahrungen in Friedberg gesammelt.

Wechsel in der Sportredaktion der Friedberger Allgemeinen: Sebastian Richly – Kürzel sry – tritt die Nachfolge von Peter Kleist an, der nach 34 Jahren in den Ruhestand gegangen ist. Richly (33) ist in Klosterlechfeld aufgewachsen.

Neuer Sportredakteur war zuvor in Aichach tätig

Nach dem Studium der Politikwissenschaften absolvierte er ein Volontariat bei der Augsburger Allgemeinen, darunter auch ein Jahr in Friedberg. Die letzten vier Jahre war Richly, der selbst aktiv Fußball spielt, in unserer Aichacher Lokalredaktion tätig. (AZ)

Bild: Bernhard Weizenegger

