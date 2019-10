vor 35 Min.

In falscher Richtung auf die AIC 25: Vier Personen verletzt

Zu einem Unfall in Friedberg musste die Polizei am Wochenende ausrücken.

An beiden Fahrzeugen entstand bei dem Zusammenstoß Totalschaden.

Leicht verletzt wurden alle vier Fahrzeuginsassen bei einem Unfall, der sich am Samstag gegen 13:15 Uhr auf der Kreisstraße AIC 25 in Friedberg ereignete. Wie die Polizei berichtet, nahm ein 55-Jähriger nahm mit seinem Fahrzeug die falsche Einfahrt und wollte entgegen der Fahrtrichtung auf die Kreisstraße nach Derching einfahren. Es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. An beiden Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von insgesamt 20000 Euro.

