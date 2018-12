10.12.2018

Infos zum Thema Asyl in St. Jakob

Gemeinsames Innehalten zum Tag der Menschenrechte

Weil auch aus Friedberg immer wieder Geflüchtete in ihre Heimatländer abgeschoben werden, findet in St. Jakob zum heutigen Tag der Menschenrechte eine Infoveranstaltung statt. Besonderer Schwerpunkt ist die aktuelle Sicherheitslage in Afghanistan. Auch über die Abschiebepraxis der bayerischen Staatsregierung möchten die Veranstalter berichten.

Gemeindereferentin Elisabeth Wenderlein erklärt, dass man mit der Veranstaltung darauf aufmerksam machen wolle, dass man als Gesellschaft weiterhin Verantwortung für die Menschen trage, die hier um Asyl bitten. „Hier in Friedberg ist ja alles friedlich und sehr heile“, sagt sie. Da vergesse man manchmal, wie prekär die Lage zum Beispiel in Afghanistan wirklich sei.

Marianne Großmann hat den Termin mit organisiert. Sie sagt, dass es momentan vor allem nur noch negative Nachrichten über Geflüchtete gebe. Wenn junge Männer mit Migrationshintergrund Straftaten begingen, gebe es darüber ausführliche Berichte. Die vielen positiven Beispiele für Integration würden dagegen kaum in der Öffentlichkeit besprochen. Diesen Fokus wolle man mit einem gemeinsamen Innehalten wieder verschieben, so Großmann.

Im Rahmen der Veranstaltung gibt es nicht nur Informationen rund um das Thema Asyl: Gedichte, Texte und Musik ergänzen das halbstündige Programm. (maikö)

Die Veranstaltung findet heute von 19.15 bis 19.45 Uhr im Altarraum von St. Jakob in Friedberg statt.

