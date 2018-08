vor 46 Min.

Infoschau: Noch Restflächen frei

Fast alle Aussteller kommen aus der Region.

Das Ziel ist fast erreicht: Mindestens 80 Aussteller sollen es bei der Infoschau 2018 werden, die am Samstag und Sonntag, 3. und 4. November in und um die Friedberger Konradin-Realschule stattfindet. Organisator Daniel Schindler berichtet, dass bereits 73 Anmeldungen vorliegen. 969 Quadratmeter Ausstellungsfläche sind fest gebucht, nur 115 Quadratmeter kann er noch vergeben.

Die Flächen konzentrieren sich in diesem Jahr wegen der Sanierung der Gymnasiumshalle auf der Südseite der Rothenbergstraße. Auch Teile des Volksfestplatzes und die neue Aula der Realschule werden heuer belegt. In der kleinen Turnhalle des Gymnasiums gibt es kurze Referate zu aktuellen Themen. Etwa über erneuerbare Energien, aber auch zu Fragen rund um Immobilie und Altersvorsorge. Für Angstpatienten wird eine Hypnosetherapie vorgestellt.

Die Anpassung der Öffnungszeiten begründen die Veranstalter mit dem mageren Zuspruch am Freitagnachmittag. Allenfalls 500 Besucher wurden in den vergangenen Jahren am Eröffnungstag gezählt. Jetzt können die Aussteller den Freitag ganz für den Aufbau nutzen. Am Sonntag schließt die Ausstellung eine Stunde früher als gewohnt.

(FA)

Anfragen an Daniel Schindler, E-Mail kontakt@ihoch3.info, Telefon 0173/ 3564042.

Themen Folgen