Inklusionsbeirat: Verbesserungen für Behinderte

Der inklusive Kreuzungsumbau in Friedberg stellt Passanten vor Rätsel. Eine Infotafel soll aufklären. Und auch ein anderer Vorschlag wird umgesetzt.

Von Christine Hornischer

Die Situation an der Kreuzung Münchener/Ludwigstraße stand im Mittelpunkt der ersten öffentlichen Präsentation des Inklusionsbeirates am Marktsonntag. Problem: Die Kreuzung wurde vor zwei Jahren behindertengerecht umgebaut, nur erschließen sich vielen Bürgern die „Geheimnisse der Kreuzung“ immer noch nicht. Da wurden Bordsteine zum Teil abgesenkt, zum Teil erhöht, Poller befinden sich an dem Kreuzungsplatz vor der Bäckerei Scharold, Leitsysteme für Sehbehinderte - sogenannte taktile Streifen – wurden installiert, über die aber nur wenige Bescheid wissen, und schließlich wurden die Ampeln mit Tackern ausgestattet, die akustische Signale senden.

Tafel soll Geheimnisse der Kreuzung offenbaren

Die Derchinger Ortssprecherin Rosemarie Krendlinger von den Parteifreien Bürgern wies darauf hin, dass sie erkannt habe, wie wenige Leute wissen, um was es an der Kreuzung gehe. Karl Geßler vom Inklusionsbeirat gab ihr Recht. Gerhard Frick, Leiter der Offenen Hilfen im Landkreis, kam mit einem Vorschlag, den Bürgermeister Roland Eichmann unterstützen will: Man solle eine Tafel errichten, um die „Geheimnisse der Kreuzung“ zu offenbaren.

Stadträtin Marion Brülls von den Grünen war der Meinung, dass die Aktion so gut angekommen sei, dass man sie wiederholen sollte. Dieter Neumann vom Inklusionsbeirat wollte das noch in diesem Jahr sehen, was Eichmann aber wegen der Baumaßnahmen am Waisenhaus, in deren Zug die Ampeln versetzt werden, ins nächste Jahr schob.

Friedberger Zeit rückt auch in den Fokus

Beim Tagesordnungspunkt „Behindertenparkplätze bei Veranstaltungen“ rückte die Friedberger Zeit in den Fokus. Bei den zu erwartenden 150.000 Besuchern sind die Behindertenparkplätze eine nicht zu vernachlässigende Größe. So sah es auch Ordnungsamtsleiter Stefan Kreitmeyr. Er hatte ausgearbeitet, dass sieben Behindertenparkplätze von 22 in der Stadt durch Buden, Hütten, Kühlanhänger und Großfahrzeuge (Terrorabwehr) wegfallen. Diese werden aber durch neun andere ersetzt. So zeigte Kreitmeyr vier Behindertenparkplätze an der Äußeren Ludwigstraße, drei im Stichweg Ludwigstraße (bei der Apotheke rechts zum ehemaligen Lagerhaus) und zwei an der Burgwallstraße an der Max-Kreitmayr-Halle.

Bürgermeister Eichmann setzte fest, dass diese Behindertenparkplätze in Zukunft für jedes Fest genommen werden. Zustimmung erhielt Kreitmeyr auch, als er sagte, dass er zusätzliche Behinderten-Parkschilder geordert habe. Es kristallisierte sich außerdem heraus, dass an der Ludwigstraße zwischen Lohmüller und Apotheke ein Behindertenparkplatz eingerichtet werden könnte – auch in veranstaltungsfreien Zeiten. Eichmann fand den Vorschlag so gut, dass er gleich alles Weitere veranlasste.

