Insolvenz angemeldet: Was bleibt von der Firma Baldwin in Friedberg?

Seit 2005 ist die Firma Baldwin im Businesspark am See ansässig. Jetzt meldet das Unternehmen Insolvenz an.

Plus Das im Business-Park am See ansässige Unternehmen meldet Insolvenz an. Was das für den Standort in Friedberg bedeutet.

Von Thomas Goßner

Der Schritt kommt nicht aus heiterem Himmel, hinterlässt aber dennoch Bestürzung: "Das ist eine sehr schlechte Nachricht", kommentiert Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann die Tatsache, dass die Baldwin Technology GmbH Insolvenz angemeldet hat. Baldwin sei ein wichtiger Pionier des Business-Parks am See und ein Aushängeschild für die produzierende Wirtschaft im Stadtgebiet gewesen, so Eichmann.

Das zur amerikanischen Baldwin-Gruppe gehörende Unternehmen entwickelt und produziert Komponenten und periphere Systeme für Druckmaschinen. 2005 wurde der Sitz von Augsburg nach Friedberg verlegt. Eine Leasingfirma kaufte im Auftrag der Firma Baldwin die über 15.000 Quadratmeter große Teilfläche des Business-Parks, über weitere 4000 Quadratmeter wurde ein Optionsvertrag geschlossen. Baldwin investiert rund elf Millionen Euro in den neuen Standort, mit dem die bisher in drei verschiedenen Gebäuden in Augsburg untergebrachte Firma unter einem Dach zusammengefasst werden soll. Zu Beginn waren 200 Mitarbeiter in Friedberg beschäftigt, inzwischen sind es noch 122. Deren Löhne und Gehälter sind über das Insolvenzgeld für drei Monate gesichert. Teile der Immobilie an der Josef-Bauer-Straße wurden bereits an Dritte weitervermietet. Das Insolvenzverfahren bietet Baldwin die Möglichkeit, sich aus den Leasingverträgen zu lösen.

Sanierungsexperten leisten Baldwin Hilfe

Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit hat Baldwin beim Amtsgericht Augsburg einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Das Gericht ordnete laut Insolvenzportal das vorläufige Verfahren an und bestellte Rechtsanwalt Christian Plail von der Augsburger Kanzlei SGP Schneider Geiwitz zum vorläufigen Sachwalter. Plail wird dabei von Sanierungsexperten unterstützt. Die Geschäftsführung bleibt im Amt und führt die Sanierung unter Aufsicht des Gerichts und eines Sachwalters selbstständig durch. Die Löhne und Gehälter sind über das Insolvenzgeld für drei Monate gesichert.

Als Grund für die Insolvenz heißt es, dass die Umsätze des Unternehmens seit einigen Jahren rückläufig und besonders im Geschäftsjahr 2019/20 stark eingebrochen seien. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie trafen die Unternehmen der Druck- und Medienbranche zwar mit leichter Zeitverzögerung, doch nach Abarbeiten der noch vorhandenen Aufträge brach das Auftragsvolumen bei fast allen Betrieben dramatisch ein. 94 Prozent der Unternehmen waren nach Verbandsangaben von coronabedingten Auftragsrückgängen betroffen, 75 Prozent sogar stark.

Was in Friedberg erhalten bleibt

Der Geschäftsbetrieb wird laut Insolvenzportal zunächst vollumfänglich und unter erhöhten Hygienemaßnahmen fortgeführt. Mittelfristig sieht das Unternehmen jedoch keine Möglichkeit, bei den weggebrochenen Umsätzen die Produktion in Friedberg fortführen zu können. Es ist angedacht, Produkte zukünftig von einer Schwestergesellschaft - der Ahlbrandt System GmbH in Lauterbach/Hessen - fertigen zu lassen. Dem Vernehmen nach könnte die Verlagerung bereits in den nächsten Monaten erfolgen. Weitgehend erhalten bleiben sollen Wartung und Instandhaltung, Forschung und Entwicklung, Engineering und Vertrieb.

Wie viele Mitarbeiter künftig noch am Standort Friedberg tätig sind, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Die Rede ist von etwa einem Drittel der Belegschaft. Das Unternehmen wolle auf jeden Fall auch langfristig eine Niederlassung im süddeutschen Raum für seine Kunden unterhalten.

Baldwin-Betriebsrat will sich nicht zur Insolvenz äußern

Bei der Belegschaft hüllt man sich derzeit noch in Schweigen. Man stehe am Anfang des Insolvenzverfahrens und wolle sich erst im Laufe der Zeit äußern, hieß es am Mittwoch aus dem Betriebsrat.

Bürgermeister Roland Eichmann sprach auf Anfrage unserer Redaktion von einem großen Verlust, der der Stadt weh tue. "Insbesondere der Verlust der Produktion und der damit noch verbundenen Arbeitsplätze trifft vor allem die Arbeitnehmer, aber auch die Stadt und die Region", bedauert er.

Corona-Pandemie trifft kriselnde Unternehmen

Die Befürchtungen von Wirtschaftsexperten, dass die Pandemie gerade Unternehmen treffe, die schon vorher in einer strukturellen Herausforderung gestanden hätten, bewahrheite sich offensichtlich. "Ich hoffe aber, dass die Insolvenz von Baldwin in der Stadt Friedberg und der Region eine Ausnahme bleiben wird", so Eichmann.

