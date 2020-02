11:10 Uhr

Inter-Trempes-Ball: Mering will immer noch mehr Party

Bei der Inter-Trempes-Party in Mering kocht die Stimmung. Damit ist klar: Der neue Präsident Max Weiß kann’s.

Von Heike John

Gähnende Leere auf den Sitzplätzen, eine kochende Menge auf der Tanzfläche. Bei der Inter- Trempes-Faschingsparty „steppte der Bär“ – im übertragenen Sinn wie auch als Verkleidung. Träger dieser felligen Kostümvarianten kamen arg ins Schwitzen. Denn die Partyband The Mercuries heizte den Gästen in der Mehrzweckhalle ordentlich ein. „ Mering, wollt ihr mehr?“ riefen die Musiker aus dem Allgäu von der Bühne – und die Meringer wollten immer mehr!

In puncto Ballvergnügen sind die Hobbyfußballer von Inter Trempes erprobte Spezialisten. Das gilt für die Durchführung des beliebten Elfmeterturniers im Juli genauso wie für das jedes Jahr von vielen heiß ersehnte Faschingsvergnügen. Und so hieß es auch heuer bereits drei Tage nach Start des Kartenvorverkaufs „Ausverkauft!“ Knapp 500 originell verkleidete Gäste tummelten sich in bester Partylaune am Samstagabend im bunten Lichterglanz.

42 Bilder Super Stimmung bei Inter-Trempes-Party Bild: Heike John

Schnell hatte die zierliche Geisha ihre vornehme Zurückhaltung verloren und die Eichhörnchen fächerten sich mit ihrem buschigen Schwanz Frischluft zu. Mit verklärtem Blick schwebte eine orangefarbene Gruppe Hare-Krishna-Jünger durch den Saal und hinterdrein trampelte eine ganze Zebraherde. Der Löwendompteur gesellte sich zu seinen Raubkatzen an die Bar und die Steinzeitmenschen aus dem Ringerverein legten ihre Keulen nur beim Griff zum Glas ab.

In Sachen Kostüme konnte es Sängerin Margot von den Mercuries mit den Partygästen durchaus aufnehmen, denn immer wieder wechselte sie ihr Glitzeroutfit. „Wir haben für sie beim Aufbau zwei riesige Tourkoffer reingetragen. Die hat ja enorm viel Garderobe“, staunte Inter-Trempes-Präsident Max Weiß. Apropos Garderobe: Im Foyer der Mehrzweckhalle nahmen die Organisatoren Mäntel und Jacken traditionell zugunsten der Fußballjugend in Empfang. „Von den Faschingsball-Einnahmen werden wir auf jeden Fall auch wieder 500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung in Mering geben“, versprach das Inter-Trempes-Team.

Meringer präsentieren sich in ausgefallenen Kostümen beim Weißwurstfrühstück. Stimmen Sie ab, wer das beste Kostüm hat.

28 Bilder Hier abstimmen: Die besten Kostüme im Meringer Fasching Bild: Heike Scherer

Tanzpausen zum Verschnaufen von Partygästen und Musikern gab es mit den Einlagen. Die Showtanzgruppe des SV Mering balancierte sich auf dem Weg ins Weltall mit ihrer Akrobatik bis unter die Saaldecke hinauf. Altbekannte Showtanzgäste beim Ball sind mittlerweile auch die No Names aus Kottgeisering. Nach ihrem glanzvollen Auftritt riefen sie Acky Resch, den Bewirtungsmanager des Faschingsabends, zu sich auf die Bühne und überreichten ihm einen Geschenkkorb zur Stärkung für weitere Einsätze.

In Mering werden auch Orden verteilt

Für einen glanzvollen Schlusspunkt der Einlagen sorgte die Garde des Faschings-Komitees Mering und überzeugte die Gäste mit dem Motto „It’s Showtime“. Faschingsorden verteilten die FKM-Gardedamen an viele Köpfe des Teams. Präsident Weiß erhielt die Auszeichnung für sein erstes erfolgreiches Jahr im Vorsitz.

Hier ein Überblick über die Faschingumzüge in der Region:

Alle Zeiten, alle Orte: Hier finden jetzt noch Faschingsumzüge in der Region statt

Themen folgen