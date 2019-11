vor 34 Min.

Internationale Musikgrößen spielen im Friedberger Schloss

Am 21. und 22. November swingt es beim Outreach-Musikfestival. Friedberger Ensembles und zwei Stargäste treten im Schloss auf.

Von Oliver Wolff

Wenn Peter Oswald über seinen Beruf spricht, merkt man schnell, dass das Musizieren für ihn Berufung und Leidenschaft zugleich ist. Der Trompeter liebt und lebt die Musik – und besonders den Jazz. Der 55-jährige Augsburger, der am Friedberger Gymnasium Instrumentallehrer für Blechbläser ist, hat sich schon sein langem international einen Namen gemacht. Oswald spielt rund um den Globus auf Jazz-Sessions und in Big Bands.

Seine vielen Kontakte kommen nun dem Friedberger Konzertpublikum zugute: Am Donnerstag und Freitag, 21. und 22. November, gastiert Oswald zusammen mit internationalen Musikgrößen im Wittelsbacher Schloss. Am Samstag darauf finden zwei Workshops statt. Das Programm ist Teil des Outreach-Musikfestivals, das nun zum zweiten Mal stattfindet.

Ein Musikfest für Friedberger

„Es ist ein Musikfest für die Friedberger, jeder darf und soll kommen“, schwärmt Oswald über seine Festival-Idee. Viele gehen bei Jazz auf Abstand, so der Trompeter. Als elitär wird der Musikstil häufig beschrieben. Doch für den Musiklehrer ist Jazz nur eine Klangfarbe. „Die Musik dahinter ist maßgebend, es ist ein Lebensgefühl.“ Besonders während seines Schaffens bei Konzerten in New York hat Oswald den offenen Geist der Szene kennengelernt. „Unter amerikanischen Allround-Musikern kommt nie die Aussage, dass etwas nicht geht. Es geht immer darum, wie etwas funktioniert.“

Dabei ist das Outreach-Musikfestival kein reines Jazzfestival. „Wir spielen viel Crossover, von Barock zu Filmmusik bis Hip-Hop.“ Auch an Stargästen mangelt es nicht: So kommen wieder der international bekannte Trompeter Franz Hackl und der amerikanische Filmkomponist Gene Pritsker nach Friedberg. Von Letzterem stammt etwa der preisgekrönte Soundtrack zur Serie „Babylon Berlin“, welchen Oswald mit eingespielt hat.

„Gene hat auch dieses Mal wieder neue Kompositionen dabei“, erzählt der Organisator. Pritsker schrieb ein Konzert für zwei Jazztrompeten, Rhythmusgruppe und Kammerorchester. Als programmatisches Thema wurde die Geschichte um Jakob Fugger und Kaiser Maximilian aufgegriffen. Die Festivalbesucher bekommen die Uraufführung am Donnerstag, 21. November, zu hören.

Friedberger Ensembles und die Augsburger Uni-Bigband spielen

Musikalische Unterstützung hat Oswald von diversen Ensembles geholt. Am Donnerstag spielt das Friedberger Kammerorchester zusammen mit der Friedberger All-Star-Bigband und der Augsburger Universitäts-Big-Band im Schloss-Konzertsaal bei „Hollywood in Concert“, einem Filmmusikabend. Dann werden unter anderem Klassiker wie „Das Parfüm“ oder „Cloud Atlas“ gespielt und teilweise neu interpretiert.

Am Samstag, 23. November finden in einem Pavillon auf dem Friedberger Volksfestplatz zwei kostenfreie, öffentliche Workshops á drei Stunden für Friedberger Jugendliche statt – gefördert vom Friedberger Förderverein zur musikalischen Ausbildung. Wird am Vormittag noch unter dem Motto „von Barock bis Hip-Hop“ musiziert, folgt nachmittags der Blechbläserkurs „Weniger üben – besser spielen“.

Letzterer soll vermitteln, wie beim Üben durch Konzentration auf des Wesentliche ein größerer Fortschritt in kürzerer Zeit erreicht werden kann. Interessierte müssen sich vorher anmelden. Zum Festivalabschluss wird es noch ein Filmmusikkonzert geben – diesmal jedoch im Auditorium der Universität Augsburg mit der Uni Big Band. Es wird der „Babylon Berlin“-Soundtrack gespielt.

Das Festival in Friedberg und Augsburg im Überblick

„ Hollywood in Concert“ beginnt am Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr im Wittelsbacher Schloss.



in Concert“ beginnt am Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr im Wittelsbacher Schloss. „Alpenländisch trifft New York “ folgt am Freitag, 22. November, um 19 Uhr im Schloss.



“ folgt am Freitag, 22. November, um 19 Uhr im Schloss. „Babylon Berlin“ ist am Montag, 25. November, um 19 Uhr im Auditorium der Universität Augsburg .



. Karten sind für je 15 Euro im Friedberger Bürgerbüro und an der Abendkasse erhältlich. Es gibt ein Festival-Kombiticket für 25 Euro.



und an der Abendkasse erhältlich. Es gibt ein Festival-Kombiticket für 25 Euro. Ein Crossover- und ein Übe-Workshop finden am Samstag, 23. November, am Volksfestplatz für Jugendliche statt. Anmeldung: oswald.brassconcepts@gmail.com



