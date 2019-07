00:35 Uhr

Irene Reh aus Merching wird 95

95 Jahre jung wurde Irene Reh, die erst vor etwa einem halben Jahr mit ihrem Mann Gerhard und ihrer Familie, ihrer Enkelin Jenni und deren Mann Ralph, nach Merching gezogen ist. Bürgermeister Martin Walch freut sich, den Neubürgern gleich zu einem so schönen Anlass gratulieren zu dürfen: „So ein Ehrentag ist außergewöhnlich für Merching.“

Ursprünglich stammt Irene Reh aus Chemnitz. Später arbeitete sie dort als Chefsekretärin, die für die Betreuung von sieben Erzbergbaufirmen zuständig war. Leidenschaftlich gerne besuchte sie Tanzveranstaltungen. „Swing-Jazz war genau unser Ding“, erzählt ihr Mann mit leuchtenden Augen und einem Lächeln. Aus den beiden wurde nicht nur ein Liebespaar, sie waren sich von Beginn an auch verlässliche Partner, die sich gegenseitig immer im Beruf unterstützten.

Mit den drei Kindern flohen sie vor dem System Ulbricht in den Westen, wo sie sich in Lichtenfels eine Existenz mit einer Baufirma aufbauten; denn Gerhard Reh ist staatlich vereidigter Bausachverständiger und Baudiplomingenieur. Weil sich ihre Söhne, beide Bauingenieure, beruflich umorientierten und nun in der Touristikbranche Katamaran-Abenteuerreisen auf den Weltmeeren anbieten, zogen sie sich nun altersbedingt aus ihrer Firma zurück und wählten mit ihrer Enkelin und deren Mann eine neue Heimat in Bayern. Schon jetzt hat sie mit ihrem Geschick für Blumen und Pflanzen die neue Terrasse in ein kleines Paradies verwandeln können. „Ich hoffe, dass sie sich in Merching genau so wohl fühlen wie in Lichtenfels“, wünschte Bürgermeister Martin Walch. (crp)

