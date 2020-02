vor 43 Min.

JU tritt bei Wahl an

Nach vielen Jahren vierte Liste in Dasing

Die Junge Union Dasing-Laimering schafft mehr als 120 Unterstützer-Unterschriften und tritt daher bei der Kommunalwahl am 15. März an. Unterstützer-Unterschriften sind noch bis 3. Februar 2020 möglich, jedoch ist jetzt schon klar, dass es in Dasing nach über zwölf Jahren wieder mehr als drei Wahlvorschläge zur Kommunalwahl geben wird.

Die Junge Union Dasing-Laimering hat die Hürde von 120 Unterstützer-Unterschriften Ende letzter Woche genommen, wie sie jetzt bekannt gibt, und tritt somit bei der Kommunalwahl am 15. März an. „Die Junge Union möchte sich ganz herzlich bei den Bürgern aus der Gemeinde Dasing für dieses tolle Zwischenziel bedanken“, so der Listenführer Alexander Bayr. „Nun hoffen wir, dass wir die Menschen von uns überzeugen können, damit sie uns ihre Stimme auch in der Wahlkabine geben.“

Für die Überzeugungsarbeit wollen die Jungpolitiker keine Möglichkeit auslassen, sich in Dasing und Umgebung bei Infoständen und Veranstaltungen zu präsentieren. (FA)

Themen folgen