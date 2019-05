12:38 Uhr

Jacob Kramer ist bester deutscher Gitarrist bei Wettbewerb

Als bester deutscher Gitarrist wurde Jacob Kramer von der Friedberger Schule für Musik mit einem 2. Preis bei einem weltweit bedeutenden Wettbewerb ausgezeichnet.

66 Anmeldungen aus 19 Ländern: Der 14. internationale Anna-Amalia-Wettbewerb in Weimar war auch in diesem Jahr ein Wettstreit der Superlative. Alle zwei Jahre findet dieser weltweit renommierte Wettbewerb statt, wobei die Wertungsspiele im wunderbaren Ambiente des Konzertsaals des Belvedere-Gymnasiums für musikalisch Hochbegabte durchgeführt werden. Es war eine erlesene Jury für die Bewertung der gezeigten Leistungen zuständig. In drei Altersgruppen spielten die Teilnehmer um Preise in circa 25000 Euro Gesamthöhe.

Vier Schüler des Friedberger Gitarrenlehrers Stefan Schmidt

Auch vier Schüler des Friedberger Gitarrenlehrers Stefan Schmidt von der Friedberger Schule für Musik waren in diesem Jahr am Start. Jacob Kramer, 13, der seit seinem 5. Lebensjahr das Gitarrenspiel bei Schmidt lernt, erhielt in der Altersgruppe bis 13 Jahre zusammen mit dem rumänischen Talent Andrei Pitu den zweiten Preis hinter Uros Jacevic aus Serbien. Der 12-jährige Jonathan Braun, ebenfalls aus Friedberg, wurde bei der ersten Teilnahme sogleich mit dem Prädikat „mit Auszeichnung“ bewertet und verfehlte dabei knapp die Preisränge. Das Spiel des 16-jährigen Cedric Penn wurde „mit sehr gutem Erfolg“ und das von Linda Bernert, 12, „mit gutem Erfolg“ ausgezeichnet.

Damit knüpfen die Schüler von Stefan Schmidt an die Erfolgsliste Friedberger Gitarrenschüler beim Weimarer Wettbewerb an. Mit Isabella Selder, Jessica Kaiser, Jakob Schmidt, Leonora Spangenberger und Aydin Pfeiffer wurden in den vergangenen zwölf Jahren fünf weitere Schüler des Gitarrenlehrers dort mit Preisen bedacht.

Beim Gitarrenfestival „Focus Gitarre“, das vom 13. bis 16. Juni im Friedberger Schloss durchgeführt wird, hat man die Gelegenheit, nahezu alle Preisträger zu erleben. (FA)

