05.02.2020

Jahrgänge 1958 und 1959 beim Klassentreffen

Frei nach dem Motto „Wir um die 60“ organisierten Edith Klett, Marion Metzger, Roswitha Olszewski, Elke Kausch und Peter Wittka das Klassentreffen für die Jahrgänge 1958 und 1959 der Kissinger Grund- und Hauptschule.

Mit einem allseits freudigen Hallo traf man sich beim Landgasthof Alt-Kissing. Obwohl man sich zum Teil über Jahre nicht gesehen hatte, war der Wiedererkennungswert doch sehr hoch angesiedelt. Besondere Freude herrschte über das Kommen des damaligen Klassenlehrers Willi Klostermair und von Benno Helf.

Vom damaligen Rektor Helf, der in Kürze seinen neunzigsten Geburtstag feiern darf, kamen einige illustre Geschichten, in denen sich so mancher Anwesende – auch namentlich – wiederfand. Schon früh herrschte Einigkeit, dass das nächste Treffen bereits in fünf Jahren stattfinden soll – man wird ja schließlich nicht jünger. (rgw)