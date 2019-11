13.11.2019

Jahrgang 1948 trifft sich in Kissing

Der Jahrgang 1948 traf sich Ende Oktober zu seinem 71er-Klassentreffen. Der Tag wurde bei schönem und warmem Herbstwetter in der evangelischen Emmauskirche in Kissing mit einem Dankgottesdienst begonnen.

Anschließend stellten sich die ehemaligen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden zum Erinnerungsfoto, das dann jeder noch am Nachmittag bekam und gleich mit nach Hause nehmen konnte. Danach ging es zum gemütlichen Teil über. Nach Kaffee und Kuchen sowie später dem gemeinsamen Essen im Restaurant Seeblick am Weitmannsee entwickelten sich gute Gespräche. Gefeiert wurde bei bester Laune, Spaß und viel Gelächter bis spät in den Abend hinein. Es wurde an alte Zeiten, an die Schulzeit, aber auch an gemeinsame Treffen bei verschiedenen Veranstaltungen erinnert. Alle Mitschüler waren sich einig, dass es ein sehr schönes Klassentreffen war. (FA)