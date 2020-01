15:17 Uhr

Jakob Gögelein ist das erste Friedberg-Baby im Jahr 2020

In Friedberg kommt das erste Baby, Jakob Gögelein, am 2. Januar um 5.11 Uhr zur Welt. Die Eltern sind stolz, aber ganz schön müde nach einer schlaflosen Nacht.

Von Tom Trilges

Der Chefarzt der Friedberger Geburtenstation betritt am Donnerstag das Zimmer der 28-jährigen Jacqueline Gögelein und sagt zu der frisch gebackenen Mutter und Vater Simon: „Sie Unglücksraben.“ Hintergrund: In den vergangenen Jahren war eigentlich immer darauf Verlass gewesen, dass an Neujahr ein Baby in Friedberg zur Welt kommt. Jakob war diesmal der heißeste Kandidat – doch er ließ sich etwas länger zeit als gedacht.

Eigentlich sollte Jakob an Neujahr in Friedberg zur Welt kommen

Der 1. Januar war der errechnete Geburtstermin für den Nachwuchs. Lange sah es jedoch so aus, als würde sich Jakob noch deutlicher verspäten. „Wir haben 30 Stunden vor der Geburt noch ganz normal Silvester verbracht“, erzählen die stolzen Eltern aus der Augsburger Hammerschmiede. In der Nacht darauf dann war zunächst auch noch alles wie immer. „Um 1 Uhr hat mich meine Frau geweckt, um 2 Uhr sind wir ins Krankenhaus gefahren und um 5.11 Uhr war Jakob schon da“, sagt der 29-jährige Simon Gögelein.

Das erste Kind der jungen Familie war also – zumindest bei der Geburt – ein ausgesprochen unkompliziertes. „Es ging wirklich schnell und er ist zum Glück wohlauf“, berichtet Hebamme Maxi Wenninger. Vater Simon Gögelein sagt: „Wahrscheinlich war ich in der Nacht sogar etwas aufgeregter als meine Frau.“ Am Ende allerdings war jegliche Nervosität unbegründet: Mit 52 Zentimetern und einem Gewicht von 3350 Gramm liegt Jakob im guten Durchschnitt.

Friedberg: Baby Jakob hält seine Eltern eine Nacht lang wach

Dass er nun das erste Friedberger Baby im Jahr 2020 ist, war eine denkbar knappe Angelegenheit: Das letzte Kind, das noch im Vorjahr geboren wurde, kam um 23.30 Uhr und hätte Jakob den Titel fast streitig gemacht. Bei aller Freude über die Geburt ihres Sohnes benötigt Mutter Jacqueline Gögelein nun vor allem eines: Schlaf. „Bisher bin ich eine halbe Stunde dazu gekommen“, erzählt sie am Donnerstagnachmittag. Bleibt zu hoffen, dass der kleine Jakob in Zukunft nachts nicht immer für so viel Aufruhr sorgt wie an diesem 2. Januar.

Themen folgen