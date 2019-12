Jakub Panka von Aldi in Dasing ist einer der besten Azubis in Bayern

Plus Der 23-Jährige Jakub Panka hat bei Aldi in Dasing seine Ausbildung absolviert. Nun winken ihm gute Karrierechancen.

Jakub Panka gehört zu den besten Auszubildenden Bayerns: Der 23-Jährige hat seine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel abgeschlossen. Jens Walter, IHK-Regionalgeschäftsführer für den Wirtschaftsraum Augsburg, gratulierte dem erfolgreichen Absolventen und dem Ausbildungsbetrieb nun bei einem Firmenbesuch. Panka hat seine Ausbildung bei der Aldi GmbH & Co. KG in Dasing absolviert.

Dasinger Aldi-Azubi erhält 99 von 100 Punkten

Panka hat in den ersten eineinhalb Jahren seinen Abschluss zum Kaufmann im Einzelhandel in Dasing absolviert. Die Weiterbildung zum Handelsfachwirt durchläuft er in Aichach. Im Oktober 2020 möchte er sein duales Studium bei der Firma Aldi Süd beginnen. Aldi kann auf eine lange Ausbildungstradition zurückblicken. Die Chancen eines steilen Karrierewegs sind sehr gut.

Insgesamt wurden in diesem Jahr 206 Bundes- und 128 Landesbeste ausgezeichnet. Aus Bayerisch-Schwaben stammen 15 Landesbeste, davon fünf Bundesbeste. Sie haben ihre Abschlussprüfung, die bundesweit einheitlich ist, jeweils mit „sehr gut“ abgeschlossen und in ihrem Ausbildungsberuf das beste Ergebnis erreicht. Auch Panka erzielte einen hervorragenden Abschluss und erhielt 99 von 100 möglichen Punkten.

Dasing: Jakub Panka ist nicht der einzige Spitzen-Azubi rund um Augsburg

„Die Leistung von Jakub Panka, aber auch die der vielen anderen Auszubildenden, zeigen die hohe Qualität der beruflichen Ausbildung in unserer Region“, betont IHK-Regionalgeschäftsführer Jens Walter. Jakub Panka ist nicht der einzige Spitzen-Azubi aus dem Wirtschaftsraum Augsburg. Zwei weitere Landesbeste und außerdem zwei Bundesbeste stammen aus der Region. (FA)