Jodelkurs und Grusellesung im Bauernhofmuseum Jexhof

Alles rund ums Schaf und die Fütterungen der Tiere sind ebenfalls im Angebot

Am Bauernhofmuseum Jexhof bei Schöngeising wird wieder viel geboten. Am Freitag, 28. Juni, gibt es ab 15 Uhr in der Reihe Vorführungen von Ruth Strähhuber allerhand Wissenswertes rund ums Schaf. Die Jexhof-Schafe dürfen bei dieser Gelegenheit auch gefüttert werden. Die Aktion ist im regulären Eintrittspreis enthalten.

Ein Jodelkurs mit Monika Baumgartner und Thomas Höhenleitner findet am Samstag, 29. Juni, von 10 bis 15.30 Uhr statt. Das Jodeln, das aus den Verständigungsrufen von Viehhirten entstanden ist, hat sich im alpenländischen Raum zu einer besonderen Kunstform im Volksgesang entwickelt. Ziel der Fortbildung ist es, die Technik des Jodelns zu erlernen und diese an ausgewählten Beispielen einzuüben. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Ein Jodeldiplom kann nicht erworben werden. Eine Anmeldung unter Telefon 08141/519205 ist notwendig. Hier gibt es auch Infos zur Teilnahmegebühr. Junge Abenteurer im Alter von sechs bis zwölf Jahren können am Sonntag, 30. Juni, von 14 bis 16 Uhr im Rahmen des Kinderprogramms „Um Zwei dabei“ zwei spannende Stunden bei der Aktion „Gruselig ist das Räuberleben“ rund um den Jexhof mit Brigitte Hübner erleben. Es wird eine Gebühr erhoben, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für die Eltern und andere Interessierte findet um 15 Uhr die Themenführung „Rund um den Hof herum“ mit Alfons Strähhuber statt. Das Zusammenspiel von Mensch und Natur, von Bauer und Flur steht im Mittelpunkt dieses offenen „Hofrundgangs“. Die Museumsführung ist im regulären Eintritt inbegriffen.

