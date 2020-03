Josef Scheitle ist gehörlos: Als Kind gehänselt, jetzt geehrt

Plus Josef Scheitle ist gehörlos. Er zählt zu den Gründern des Gehörlosenzentrums Friedberg. Nun wird er ausgezeichnet und hat noch viel vor.

Vier Jahre war Josef Scheitle alt, als ihm eine Mittelohrentzündung den Hörsinn raubte. Die Zeit danach war nicht einfach. Gehörlose wurden diskriminiert, an Schulen war Gebärdensprache strikt verboten. Trotzdem ließ er sich nicht unterkriegen.

Er war selbstständiger Unternehmer und viele Jahre Vorsitzender des Gehörlosen-Sportvereins Augsburg , initiierte das 1976 eröffnete Gehörlosenzentrum Friedberg-West – und erhielt für diesen über 50 Jahre währenden Einsatz nun das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Josef Scheitle aus Friedberg besuchte die Gehörlosenschule in Augsburg

Diese Woche 70 Jahre alt geworden, blickt er auf diese Entwicklung zurück: Natürlich hänselten ihn andere Kinder. „Die haben oft ,der Josef ist taubstumm´ geschrien, aber ich konnte sie ja nicht verstehen“, sagt der sympathische Friedberger verschmitzt grinsend. Seine Schulzeit gestaltete sich ebenfalls nicht schön. Zwar durfte er zusammen mit seinem ebenfalls gehörlosen Bruder die Gehörlosenschule in Augsburg besuchen, aber damals war die Gebärdensprache an Schulen noch verboten. Die Pädagogen unterrichteten in Lautsprache.

„Wenn ich zu einem Lehrer mit Vollbart gesagt habe, dass ich ihn nicht vom Mund ablesen kann, gab es eine Ohrfeige“, erinnert er sich. Nur untereinander kommunizierten die Schüler im Pausenhof oder nach der Schule mit Gebärden. Weil er zur Lautsprache gezwungen war, kann er sich jedoch nun im Gespräch mit der Reporterin ohne Hilfe bestens verständigen.

So funktioniert die Deutsche Gebärdensprache 1 / 6 Zurück Vorwärts Die Deutsche Gebärdensprache, kurz DGS, ist eine eigenständige und komplexe Sprache. Sie hat eine eigene Grammatik, die sich von der deutschen Laut- und Schriftsprache grundlegend unterscheidet. So werden Zeitangaben meistens am Satzanfang, Verben sowohl nach dem Subjekt als auch am Ende des Satzes gebärdet. Mit der Mimik und dem Oberkörper wird außerdem die Grammatik ausgedrückt

Anhand eines Beispielsatzes wird die unterschiedliche Struktur besser verständlich. Der Satz „Die Kinder müssen heute in die Schule gehen“ würde in DGS wie folgt übersetzt: „Heute-Kinder-Schule-muss“ (‚gehen’ wird als Bewegungsverb gebärdet, aber nicht gesprochen).

Mit den Händen wird die entsprechende Gebärde geformt und gleichzeitig lautlos das Wort mit dem Mund dazu gesprochen. Die Hände sollen in der oberen Körperhälfte geführt werden, aber nicht den Mund verdecken.

Die DGS ist noch nicht landesweit standardisiert. Es gibt regional unterschiedliche Dialekte. Über 175 Jahre wurde diese Sprache unterdrückt. Danach gab es Zeiten, da maßregelte man gehörlose Kinder sogar mit harten Strafen, wenn sie Gebärden zur Kommunikation benutzten.

Die DGS ist seit 2002 mit dem Behindertengleichstellungsgesetz als vollständige Sprache in Deutschland anerkannt.

Es gibt mehrere Hochschulen, an denen die Studienfächer „Gebärdensprachdolmetscher“, „Gehörlosenpädagogik“ und „taube Gebärdensprachdolmetscher“ als Bachelor- und Masterstudiengang angeboten werden. Es ist auch möglich, sich zum „Gebärdensprachdozenten“ ausbilden zu lassen. Auch Volkshochschulen und private Gebärdensprachinstitute bieten Basissprachkurse an. (sigw)

Nach der Schule absolvierte Scheitle eine Feinmechanikerlehre in der Berufsfachschule für Hörbehinderte in München. „Es war ein Segen, denn endlich waren wir Lehrlinge frei und durften zur Kommunikation die Gebärdensprache verwenden.

Arbeit für Gehörlose: vom Arbeitsplatz bis zur Wohnungssuche

Wir sind aufgeblüht und konnten teils die Grammatik nachholen“, erzählt er. Weil ihm die Arbeit in einer Fabrik aber zu langweilig war, arbeitete er später selbstständig als Güternahverkehrsunternehmer und handelte mit Lastwagen. Das verschaffte ihm die Zeit für seine vielen ehrenamtlichen Nebenjobs wie Arbeitsplatzbeschaffungen und Wohnungsuche für andere Gehörloser. „Heute gibt es Sozialpädagogen“, meint er. „Früher habe ich diese Arbeit gemacht.“

Der Friedberger bekleidete außerdem viele Ämter im Bayerischen Gehörlosen-Sportverband (BGS) bis hin zu Auswärtstätigkeiten beim Deutschen Gehörlosen-Sportverband auf internationaler Ebene. Noch heute schwärmt er von Australien , wo er 2005 das deutsche Team der Deaflympics als „Chef de Mission“ betreute. Schon mit 17 Jahren hatte er den Jugendleiter-Schein beim Deutschen Gehörlosen-Sportverband absolviert. Von da an war er 53 Jahre lang im Ehrenamt tätig. Und er will noch lange nicht aufhören. Der nächste Termin steht schon fest.

Friedberger Josef Scheitle begleitet große Sportveranstaltungen

Im November wird er mit dem bayerischen Team der gehörlosen Radler nach Taiwan fliegen, um die sechs Radfahrer bei der Tour-de-Formosa-Rundfahrt zu betreuen. 2021 steht die Curling-WM in Kanada an, 2022 die Curling-EM, 2023 die Bowling-WM in München und 2024 folgen dann die 1. Youth Deaflympics in München.

Der heutige Ehrenpräsident des Bayerischen Gehörlosen-Sportverbandes erzählt voller Stolz, dass im BGS viele Weltklasse-Sportler Mitglied seien, beispielsweise die Schützin Sabrina Eckert aus Kissing , die 2019 in Moskau Europameisterin im Einzel- und im Mixes-Wettbewerb wurde. Auch der deutsche Meister im Outdoor-Kartrennen, David Gröger , ist Vereinsmitglied. „Der fährt wie der Teufel“, so Scheitle. Man merkt ihm an, dass er den Sport über alles liebt. „Zuerst war ich Mitglied in der Schülermannschaft des TSV Friedberg , aber dort hat es damals nicht mit der Inklusion geklappt.“ Seine zweite Herzensangelegenheit sind Kinder.

Mit 70 Jahren hat der Friedberger noch viel vor

So ist es nicht verwunderlich, dass seine aktuelle Aufgabe darin besteht, den Nachwuchsleistungssport in Bayern voranzubringen. Das Schwierigste dabei sei, trotz Datenschutzbestimmungen die vielen hörbehinderten Kinder in Regelschulen zu finden. „Die Kinder sollen zu uns kommen, damit wir sie fördern können“, wünscht sich Scheitle.

„70 ist kein Alter“, sagt der vor Energie strotzende Mann. Er hat noch viel vor. Im nächsten Jahr, wenn seine Frau Andrea in Rente geht, will er mit ihr eine Weltreise unternehmen. Sein großer Wunsch aber ist, dass „die Gehörlosen endlich mit den Blinden gleichgestellt werden“. Dann würden sie analog zum sogenannten Blindengeld (eine finanzielle Unterstützung für blinde Menschen) „Gehörlosengeld“ beziehen.

