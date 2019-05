vor 44 Min.

Josef Siefer feiert 90. Geburtstag

Am Ostersonntag gab es für Josef Siefer eine besondere Überraschung: Zum 90. Geburtstag kam nicht nur seine Familie samt seiner 94-jährigen Schwester Fefi zum Feiern ins Trachtenheim der D’Paartaler: Sechs aktive Paare tanzten für den Ehrenvorstand das Mühlradl und den Auerhahn, die Vereinskappelle Steindorfer Blasmusik spielte auf, und die Paartaler Sänger wünschten dem zu Tränen gerührten Jubilar mit einem Ständchen Glück. Sicher auch ein kleines Dankeschön für die Zeit und den großen Einsatz, mit dem er sich dem Verein gewidmet hatte – vom 25. Oktober 1969 bis 17. November 1990 war er dort Vorstand. Unter den Gratulanten waren neben zahlreichen Freunden und Bekannten auch Pfarrer Xavier, der ebenfalls zum Ehrentag von Josef Siefer kam. Sehr freute sich der Jubilar auch über den Besuch von Bürgermeister Martin Walch, der ihn nach den Feiertagen besuchte und mit ihm viele Erinnerungen teilte. Denn Josef Siefer ist nach wie vor sehr an allen kommunalen Geschehnissen interessiert und sehr kontaktfreudig. Er unterhält sich gerne, fährt am Sonntag zum Frühschoppen und ist stolz auf seine zehn Urenkel. Im Garten kann er zwar aktiv nicht mehr so viel mitwerkeln, aber die Ideen gehen dem 90-Jährgen nicht aus. 2016 verlor Siefer seine Frau und erkrankte selbst – aber seinen Lebensmut verlor er nicht: Wenn es nicht mehr mit dem Rad klappt, dann erkundet er eben die Gegend mit dem „Opa-Mobil“, wie seine Urenkelin Marie seinen kleinen Elektro-Roller getauft hat. (crp)

