Jürgen Usinger feiert eine Premiere

Fahrer wird Vereins- und Stadtmeister in den Disziplinen Trickski, Springen und Kombination in Friedberg. Bei den jungen Frauen geht es spannend zu.

Von Nicole Hillenbrand

Bei den Vereins- und Stadtmeisterschaften des WSV Friedberg haben die Sportler am Friedberger See wieder alles gegeben. Aus privaten, beruflichen und verletzungsbedingten Gründen fanden sich dieses Jahr nur 13 Läufer, die am Samstag um die Stadtmeistertitel kämpften.

Junioren Die jüngsten Starter am Samstag durften den Wettkampf eröffnen und drehten im Trickski die ersten Runden des Tages. Paula Götz und Carlo Müller holten sich hier die Titel wie auch im folgenden Slalom. Paula Götz konnte hier ihre Bestleistung mit 3/40 bestätigen, Carlo Müller legte bei seiner mit 3/49 noch einiges drauf.

Open Ladys Nachdem Laura Hillenbrand im Trickski deutlich gewonnen hatte, wurde es im Slalom ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Isabel Bossow legte vor und zeigte mit drei Bojen an der 12-Meter-Leine Saisonbestleistung. Auch Laura Hillenbrand holte alles aus sich raus und schaffte mit persönlicher Bestleistung das gleiche Ergebnis. Da ein Zweirundenwettkampf ausgetragen wurde, hatten beide noch eine Chance, ihr Ergebnis zu toppen und durften erneut an den Start. Während Isabel Bossow Boje zwei verpasste, schaffte Laura Hillenbrand diese und holte knapp ihren zweiten Sieg. Im Springen startete nur Laura Hillenbrand und holte dadurch mit 3000 Kombipunkten ihre ersten Stadtmeistertitel.

Senioren Ladys Als Erste der Seniorinnen wurde am frühen Morgen Christina Götz Klassensiegerin im Trickski und zeigte ihr Können auf dem kurzen Brett. Während diese im Slalom mit der niedrig stehenden Sonne zu kämpfen hatte und bei der Startgeschwindigkeit patzte, konnte Alexandra Weber ihre Trainingsleistung bestätigen und dadurch auf Rang zwei fahren. Claudia Stefan legte noch einen drauf. Als Einzige durfte sie bei den Seniorinnen die 16-Meter-Leine in die Hand nehmen und wurde Klassensiegerin.

Senioren Men Spannend ging es hier – wie bei den Damen – vor allem im Slalom zu. Während Christian Wirth früh aus dem Wettkampf ausschied, wurde es an der 13-Meter-Leine eine knappe Angelegenheit, und fünf Senioren hatten das Podest fest im Blick. Am Ende reichte es für Christian Mattes mit 4/13 für Platz zwei und Jürgen Usinger mit 3/13 für Platz drei. Jochen Baas und Ersin Erkan mussten sich nach einem spannenden Kampf knapp geschlagen geben. Roland Schnugg zeigte sein ganzes Können und wurde mit einer Boje an der elf Meter langen Leine verdient Stadtmeister. Vereins- und Stadtmeister in den Disziplinen Trickski, Springen und Kombination wurde dieses Jahr überraschend und ebenfalls zum ersten Mal Jürgen Usinger.

