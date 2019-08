vor 18 Min.

Jugend der Feuerwehr zeigt Einsatzfreude

Die Meringer Jugendfeuerwehr pflegt Kameradschaft. Im Ernstfall müssen sich alle aufeinander verlassen können.

Von Heike John

Im Jubiläumsjahr hat der Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr Mering aus Spaß auch mal in historischen Uniformjacken und mit Messinghelmen am Kicker Aufstellung genommen. Stefan Hacker ist einer der erfahrenen Jugendausbilder, die den Mädchen und Jungen ab dem 14. Lebensjahr altersgerecht all die Fähigkeiten vermittelt, welche für den späteren Feuerwehrdienst erforderlich sind.

Die rund zweijährige Grundausbildung erfolgt durch mehrere erfahrene Ausbilder am Standort der Feuerwehr Mering. Im Einsatz muss man sich auf die Kameraden verlassen können. Daher wird sehr darauf geachtet, dass neben dem Erlernen des feuerwehrtechnischen Wissens auch die Kameradschaft, das Zusammenarbeiten im Team und die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung ausgeprägt wird.

Jugendfeuerwehr in Mering: Ab 16 bei Einsätzen dabei

Nach abgeschlossener Grundausbildung können die Jugendlichen ab dem 16. Lebensjahr tagsüber zu Einsätzen ausrücken. Hierbei werden sie ausschließlich außerhalb des Gefahrenbereichs eingesetzt und stets von einer erfahrenen Einsatzkraft begleitet. Mit 18 wechseln sie in den aktiven Dienst.

Derzeit werden die Jugendlichen ab 14 Jahren, Mädchen wie Jungen, im Zweijahresturnus eingeladen, bei der Feuerwehr mitzuwirken. Der nächste Grundausbildungsturnus beginnt zwar erst nächstes Jahr im September. Je nachdem wie viele Jugendliche zusammenkommen, findet heuer aber noch eine Basiswissen Ausbildung statt. „Wer an der Feuerwehr Interesse hat, ist uns jederzeit willkommen“, sagt Stefan Hacker.

Kontakt unter der Telefonnummer 0176/31249597, per E-Mail an jugend@feuerwehr-mering.de, oder hier.

