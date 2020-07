Jugendliche Sprayer sollen in Kissing Graffiti entfernen

vor 19 Min.

In Kissing sind Sprayer von der Polizei ermittelt worden. Nun sollen sie in der Gemeinde Graffiti entfernen.

Plus Die Polizei hat Sprayer erwischt, die in Kissing ihre Zeichen hinterlassen haben. Bei der Bestrafung setzt die Gemeinde auf erzieherische Maßnahmen.

Von Philipp Schröders

In Kissing sind immer wieder Sprayer unterwegs und verschandeln öffentliche Flächen mit Graffiti. Die Gemeinde möchte in Zukunft mit dem Verein Brücke aus Augsburg zusammenarbeiten, um die Bestrafung der Täter mit einer erzieherischen Maßnahme zu verbinden.

Wie Bürgermeister Reinhard Gürtner in der Sitzung des Hauptausschusses vortrug, sind in jüngster Zeit Gebäude, Schaltschränke und Verkehrszeichen der Gemeinde besprayt worden. Die Verwaltung zeige die Taten stets bei der Polizei an. Die haben nun Täter ermittelt. „Da es sich in den meisten Fällen um Jugendliche handelt, ist es sinnvoll, hier ein geeignetes Strafmaß und ein erzieherisches Ziel zu verfolgen“, sagte Gürtner.

Graffiti in Kissing: Betreuung der Täter durch den Verein Brücke

Dafür biete das Projekt Einwandfrei des Vereins Brücke eine geeignete Maßnahme. Das Vorgehen: Von der Gemeinde festgelegte Graffiti in Kissing werden von den Tätern selbst entfernt. Die Betreuung erfolgt durch den Verein, während die Gemeinde das Ergebnis kontrolliert. Brücke verspricht unter anderem, dass die Täter sich mit dem Geschädigten auseinandersetzen und Verantwortung übernehmen. Eine andere Option ist, wie Gürtner erklärte, dass die Täter eine Strafe zahlen. „Darüber muss nun der Hauptausschuss entscheiden.“

Michael Eder, Sprecher der CSU, lobte das Projekt. „Die Verursacher müssen sich mit ihrer Tat auseinandersetzen und werden dabei professionell betreut.“ Die Alternative sei in vielen Fällen, dass die Eltern am Ende die Strafe bezahlen. Zudem würden die Vereinsmitglieder die Jugendlichen über legale Sprayerwände aufklären.

Petra Pfeifer von der SPD sprach sich auch für Einwandfrei aus. „Das ist viel besser, als wenn die Eltern am Ende die Geldbeutel aufmachen.“ Simon Pflanz von den Grünen, der Sozialarbeiter ist, erklärte, dass die Jugendlichen nicht ihre eigenen Graffiti entfernen. „Dafür arbeitet die Justiz zu langsam“, sagte er. Er lobte jedoch das Projekt. Wichtig sei aber, dass die Gemeinde sich gut mit dem Verein abspreche.

Bauhof Kissing hat bereits Erfahrungen mit jugendlichen Straftätern

Der geschäftsleitende Beamte Hubert Geiger erklärte, dass bereits jugendliche Straftäter von dem Verein im Rahmen anderer Projekte an den Kissinger Bauhof vermittelt würden. „Wir haben also schon Erfahrung, wie wir die einsetzen“, sagte er.

Peter Wirtz von den Freien Wählern wollte wissen, ob es Zahlen darüber gebe, wie oft in Kissing Wände oder Gegenstände besprüht werden. Andreas Vötter von der Bauverwaltung sagte: „Zahlen haben wir nicht.“ Aber vor der Corona-Pandemie hätten sich über Nacht die Fälle gehäuft. Bei der Paartalhalle habe die Polizei leere Spraydosen entdeckt und anhand der Fingerabdrücke die Täter ermitteln können.

Letztendlich entschied der Hauptausschuss einstimmig, die Sprayer den entstandenen Schaden mithilfe des Vereins Brücke abarbeiten zu lassen.

