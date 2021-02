vor 22 Min.

Jugendliche am Auensee in Kissing sexuell belästigt

Jugendliche wurden am Kissinger Auensee sexuell belästigt.

Ein Unbekannter sprach am Samstag zwei Jugendliche am Kissinger Auensee unsittlich an.

Zwei Jugendliche wurden am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr von einer noch unbekannten männlichen Person am Lech auf Höhe Auensee angesprochen, ob sie mit ihm Sex haben wollen. Die beiden Jungen verneinten die Frage und drohten damit, die Polizei zu rufen. Anschließend entfernte sich die Person unerkannt.

Die Jugendlichen beschreiben den Täter: deutschsprachig, etwa 50 Jahre alt, kurze Haare, gebogene Nase. Er trug eine schwarze Jacke mit gelben Ärmeln, blaue Hose und braune Schuhe. Zeugen können sich an die Polizei in Friedberg unter der Rufnummer 0821/3231710 wenden. (AZ)

