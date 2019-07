vor 27 Min.

Jugendliche beschädigen Gartenzaun

2000 Euro Schaden haben Jugendliche an einem Zaun in Mering angerichtet. Die Polizei Friedberg sucht nach Hinweisen.

Jugendliche beschädigten am Samstag, 15. Juni, gegen 23.15 Uhr in der Franz-Schubert-Straße in Mering. Wie die Polizei Friedberg jetzt meldet, drückten die Jugendlichen den Zaun teilweise ein und richteten so 2000 Euro Schaden an. Ein Anwohner wurde zwar wegen des Lärms auf die Gruppe aufmerksam, der Schaden an dem Zaun wurde jedoch erst bei Tageslicht festgestellt.

Hinweise an die Polizei Friedberg

Da die Grundstückseigentümerin zur Tatzeit im Urlaub war, wurde erst jetzt Anzeige erstattet. Hinweise auf die Täter nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (FA)

