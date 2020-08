11:27 Uhr

Jugendliche schlagen und treten sich am Friedberger See

Zu einer Schlägerei unter Jugendlichen kam es am Freitagabend am Friedberger See.

Im nördlichen Bereich des Friedberger Sees kam es am Freitagabend gegen 19.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jugendlichen Gruppen. Eine zunächst verbale Streitigkeit, zwischen den teilweise alkoholisierten Jugendlichen, endete in mehreren Körperverletzungsdelikten. Wie die Polizei mitteilt, soll dabei soll eine Person von drei anderen Jugendlichen am Boden liegend getreten worden sein. Glücklicherweise blieben die Geschädigten leicht verletzt. Eine sofortige medizinische Versorgung war nicht notwendig. (AZ)

