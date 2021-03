12:24 Uhr

Jugendliche zündeln in Friedberg

Jugendliche sind hinter dem Gebäude eines Spielwarengeschäftes an der Augsburger Straße in Friedberg. Dort zündeln sie und schließlich brennen Mülltüten. Dadurch entsteht ein Sachschaden.

Drei Jugendliche waren am Donnerstag gegen 19.30 Uhr hinter dem Gebäude eines Spielwarengeschäftes an der Augsburger Straße in Friedberg. Die drei 13- und 14-Jährigen zündeten mit Müll gefüllte Plastikbeutel an, die sich direkt an der Hauswand befanden. Durch die Rauchentwicklung entstand an dem Gebäude ein leichter Sachschaden von etwa 500 Euro, heißt es von der Polizei Friedberg.

Friedberger Polizei kann Jugendliche stellen

Das Feuer konnte durch den Mitteiler des Vorfalls gelöscht werden. Die Jugendlichen flüchteten, die Polizei konnte sie aber noch in der Gegend aufgreifen. Sie wurden ihren Eltern übergeben. Gegen die Verdächtigen wird ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeleitet. (AZ)

