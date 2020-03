vor 35 Min.

Jugendlicher zündet in Friedberg Wahlplakat an

Auf frischer Tat ertappt wurde ein Jugendlicher, der an der Aichacher Straße an Wahlplakat angezündet hat. Wie die Polizei berichtet, brachte der 16-Jährige gegen zwei Uhr am Sonntagmorgen das Plakat leicht zum Brennen. Eine Streife griff den mit knapp 1,2 Promille deutlich alkoholisierten Jugendlichen auf; er habe sein Fehlverhalten eingesehen, so die Polizei.

Themen folgen