15:17 Uhr

Junge Friedberger gewinnen bei Bundes-Umwelt-Wettbewerb

Leonie und Zoe Prillwitz sowie Ludwig Holl erhielten Preise beim Bundes-Umwelt-Wettbewerb. Die Schüler setzen sichgegen Mikroplastik und für Energiesparen ein.

Junge Naturforscher aus Friedberg überzeugen mit ihren Projekten beim Bundes-UmweltWettbewerb. Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo gratuliert den Gewinnern aus Bayern und sagte: „Unsere bayerischen Schülerinnen und Schüler setzen zukunftsweisende Impulse für eine nachhaltige Lebensweise.“ „Vom Wissen zum nachhaltigen Handeln“ - so lautet das Motto des Bundes-Umwelt-Wettbewerbs (BUW), dessen innovativste Projekte in Frankfurt ausgezeichnet wurden.

Dass sie Ideen zur Nachhaltigkeit und ökologischer Verantwortung auch in konkreten Anwendungsbeispielen umsetzen können, haben dabei auch einige Schülerinnen und Schüler aus Bayern unter Beweis gestellt: Zwei Hauptpreise, ein Sonderpreis und drei Förderpreise gingen an den Freistaat.

Leonie und Zoë Prillwitz aus Friedberg forschen über Mikroplastik

Für ihr Engagement wurden Leonie und Zoë Prillwitz aus Friedberg (Maria-Ward-Gymnasium Augsburg) mit einem Hauptpreis in der Alterskategorie der Zehn- bis 16-Jährigen geehrt. In ihrem Beitrag „Mikroplastik - Gefahr aus dem Haushalt?!“ ist es den beiden Schülerinnen gelungen, Mikrofaserfilter zu entwickeln, die Mikroplastik bereits im Haushalt daran hindern sollen, in die Umwelt zu gelangen. Sie bauten dabei auf der ebenfalls ausgezeichneten Projektarbeit von Leonie Prillwitz aus dem Vorjahr auf. Die Jury lobte die Auseinandersetzung mit hochaktuellen und umweltrelevanten Fragestellungen. Die Jungforscher würden die Idee des BUW in idealer Weise veranschaulichen und fundiertes Theoriewissen strukturiert in einen praktischen Anwendungsbezug übersetzen.

Ludwig Holl von der BOS Friedberg will Energie sparen

Zu den Gewinnern in Frankfurt zählte außerdem Ludwig Holl von der Berufsoberschule in Friedberg. Er setzte sich das Ziel, die Stromnutzung an seiner Schule künftig zu senken. Dafür hat er einen Monitor entwickelt, der im Eingangsbereich der Schule hängt und der Schulfamilie Auskunft über die aktuelle Elektroenergienutzung gibt. Für diesen stark praxisorientierten Beitrag zur „Digitalisierung des Stromverbrauchs sowie der Stromerzeugung an einer Schule“ wurde er mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

Prof. Gerrit Schüürmann (Vorsitzender der Wettbewerbsjury BUW II) ehrte Ludwig Holl. Rechts Bonita Junge (BUW Landesbeauftragte Bayern).

„Ich gratuliere unseren jungen Umweltschützern zu diesem beachtlichen Erfolg. Sie setzen sich aktiv für eine nachhaltige Lebensweise ein und setzen zukunftsweisende Impulse für das Natur- und Ökosystem von morgen“, lobte Kultusminister Michael Piazolo. Zukunftsthemen wie Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung seien in den Lehrplänen und im Schulleben fest verankert. „Ich freue mich, dass sich junge Menschen so engagiert in Unterrichts- und Forschungsprojekte einbringen.“

Der jährlich ausgeschriebene Wettbewerb wird vom Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN) an der Universität Kiel durchgeführt. Er zeichnet Schülerinnen, Schüler und junge Erwachsene aus ganz Deutschland aus, die mit ihren Projekten Ursachen von Umweltproblemen auf den Grund gehen und diesen Problemen mit Kreativität und Engagement gemäß dem Wettbewerbsmotto „Vom Wissen zum nachhaltigen Handeln“ entgegentreten. Zur 29. Wettbewerbsrunde wurden 405 Projektarbeiten von mehr als 1400 jungen Menschen im Alter zwischen zehn und 20 Jahren eingereicht. (FA)

