Junge Graffiti-Sprayer in Kissing auf frischer Tat ertappt

In Dasing beschmiert ein Unbekannter in der Wessizeller Straße mehrere Gebäude mit Graffiti.

Ein Zeuge hat zwei 14-Jährige dabei erwischt, wie sie Graffiti an einer Bahnbrücke in Kissing sprühten.

Ein aufmerksamer Zeuge hat in Kissing zwei Graffiti-Sprayer beobachtet. Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 18.30 Uhr an der Bahnbrücke der Lechauenstraße.

Im Zuge der Fahndung konnten die beiden Täter im Alter von 14 Jahren von den Einsatzkräften der Friedberger Polizei in Kissing festgenommen werden. Beide wurden anschließend ihren Eltern übergeben. Der angerichtete Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. (tril)

