Junge Leute gehören in die Stadt

Bei der Lösung für ein neues Jugendzentrum sollten vor allem die Wünsche der jungen Friedberger zählen.

Kinder und Jugendliche sind laut, sie provozieren, sie fordern Platz und Raum. Doch junge Leute sind nicht nur der pubertierende Teil einer Gesellschaft, sie können auch bereichern. Wenn man sie lässt. Die Idee, Friedbergs Jugend weit ab vom Schuss an den See auszulagern, signalisiert das Gegenteil.

Auch wenn die Absichten hinter dem Antrag sicherlich gut sind: Endlich ein neues Gebäude, endlich Platz zum Spielen, Feiern und gemeinsam Abhängen. Die Expertin in Sachen Jugendarbeit, Linda Greiter, hat Bedenken geäußert. Und das, obwohl das derzeitige Juze in schlechtem Zustand ist. Es also genug Gründe gäbe, nach dem erstbesten Strohhalm zu greifen. In den vergangenen Wochen hat Greiter im Rahmen des Jugendforums mit jungen Leuten in Friedberg und seinen Ortsteilen geredet und sich angehört, was sie sich wünschen. Genau so muss Jugendarbeit laufen: In Absprache mit den Menschen, die sie betrifft.

Junge Leute gehören dorthin, wo man sie wahrnimmt. Mit all ihren Problemen, mit ihren Ecken und Kanten. Das ist die Prämisse, auf die man sich einigen muss, auf der Suche nach dem neuen Standort. Eine Lösung wird sich mit etwas Zeit und Geduld schon finden.

